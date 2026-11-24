سلطنة عُمان تعزز مكانتها عبر البرنامج الوطني للفضاء وارتفاع استثمارات القطاع الخاص لـ 74 مليون ريال، مع نمو الشركات 136% كجزء من رؤية عُمان 2040.

أعلنت سلطنة عُمان عن تعزيز استراتيجيتها الوطنية للفضاء، حيث تعمل الحكومة على تحويل القطاع من مرحلة التأسيس إلى بناء سوق اقتصادي متكامل يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في المنظومة الفضائية العالمية وكمركز إقليمي للابتكار.

إطار البرنامج الوطني للفضاء 2023-2033

اعتمدت الحكومة العُمانية البرنامج الوطني للفضاء الذي يستمر من عام 2023 حتى عام 2033، بقيادة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/2020، بهدف بناء اقتصاد فضائي مستدام يدعم التحول الرقمي والاتصال والاستخبارات الجغرافية المكانية.

Also read هآرتس: الجيش الإسرائيلي استخدم مدنيين دروعا بشرية في الضفة ولبنان بعد غزة

يرتبط هذا البرنامج ارتباطاً وثيقاً بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية عُمان 2040، من خلال توظيف تطبيقات الفضاء والبيانات الفضائية في ابتكار الخدمات الذكية وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، بينما تركز السياسة الوطنية بشكل رئيسي على تطبيقات الفضاء الأرضية التي تضم 14 مشروعاً ومبادرة محورية.

نمو القطاع الخاص والاستثمارات المالية

شهد قطاع الفضاء في سلطنة عُمان تطوراً متسارعاً خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مدفوعاً بارتفاع استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت من 20 مليون ريال عُماني في 2023 إلى 65 مليون ريال في 2024، ثم وصلت إلى 74 مليون ريال عُماني في 2025، محققةً نمواً بلغ 270 بالمائة مقارنة بعام 2023.

Advertisement

كما أظهرت مؤشرات النمو الاجتماعي والاقتصادي ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء من 11 شركة في عام 2023 إلى 20 شركة في 2024، ثم إلى 26 شركة في 2025، بنمو إجمالي بلغ 136 بالمائة، مع زيادة عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة من 152 موظفاً في 2023 إلى 400 موظف في 2025.

الشراكات الدولية والتشريعات التنظيمية

وسعت سلطنة عُمان تعاونها الدولي من خلال توقيع خطابي نوايا في لندن في أكتوبر 2026 مع المملكة المتحدة، الأول لتعزيز التعاون الفضائي مع وكالة الفضاء البريطانية، والثاني لدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم، بالإضافة إلى مبادرات إقليمية مثل مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026.

فيما يتعلق بالأطر التنظيمية، أصدرت الحكومة لائحة تنظيم استخدام المجال الجوي لأنشطة الإطلاق التي تشترط تقديم الطلبات قبل 45 يوم عمل على الأقل، مع تشكيل اللجنة التنسيقية لمراكز علوم وتطبيقات الفضاء لتوحيد الجهود الوطنية وتحقيق التكامل مع أصحاب المصلحة.

التعليم والبنية التحتية للمستقبل

تركز الجهود الوطنية على إدماج تخصصات علوم الفضاء وتقنياته والبيانات الفضائية والاستشعار عن بعد في الجامعات، وإنشاء مختبرات وحاضنات للابتكار تربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، مما يدعم الكفاءات الوطنية ويحول الأفكار البحثية إلى شركات ناشئة.

Advertisement

أصبح نحو 65 بالمائة من مشروعات الفضاء في عُمان قيد التنفيذ ضمن السياسة والبرنامج التنفيذي للقطاع، بما في ذلك مشاريع مرتبطة بالسيادة الفضائية والأقمار الصناعية والإطلاق الفضائي، مما يؤكد التزام سلطنة عُمان بتوطين التقنيات وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية المستدامة.