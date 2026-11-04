سلوفينيا تطالب بإصلاح حق الفيتو في مجلس الأمن والأمم المتحدة

الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار تدعو إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول استخدام الفيتو، مؤكدة أن إعادة إعمار غزة تتطلب حلاً سياسياً جذرياً.

أكدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار ، رئيسة جمهورية سلوفينيا، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمات العالمية قبل الشروع في عمليات الإعمار، مشيرة إلى أن إعادة بناء ما دمرته الحروب دون حل سياسي يؤدي إلى دائرة مفرغة من التدمير المتكرر. وطالبت خلال لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق عبر قناة إكسترا نيوز، بتركيز الجهود على إيجاد حلول سياسية مستدامة للنزاعات الدولية.

تحذيرات من إعادة إعمار غزة دون حل سياسي

رأت الرئيسة الموسار أن الخطوة الثانية في معالجة أزمة غزة تتمثل في إعادة الإعمار، لكنها حذرت بشدة من البدء في البناء دون معالجة المشكلة الأساسية وأسبابها الجذرية، لأن البنية المعاد بناؤها قد تتعرض للتدمير مجدداً. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تمثل الساحة المناسبة والأكثر ملاءمة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة المنطقة ويمنع تكرار الكوارث الإنسانية.

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انتقادات لسلطة الفيتو في مجلس الأمن

وصفت موسار الوضع الحالي لمجلس الأمن بأنه أشبه بحرب هجينة تُستخدم فيها سلطة حق النقض (الفيتو) بشكل متزايد كلما اقتربت الأطراف من التوصل إلى أي تسوية سياسية. وأكدت أن المجلس يضم خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق الفيتو المطلق، مما يثير تساؤلات كبيرة حول حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه السلام العالمي.

دعوة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية

طرحَت الرئيسة سلوفينيا رؤيتها لمستقبل مجلس الأمن، والتي ناقشتها سابقاً مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمثلة في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن سلطة الفيتو. يهدف هذا الرأي إلى توضيح الحالات التي يجوز فيها استخدام الحق ومتى يُعد ذلك إساءة لاستعمال هذه السلطة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

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استخدام الفيتو ضد المقترحات الفلسطينية

لفتت موسار الانتباه إلى أن كل مرة يُطرح فيها مقترح لحل المعضلة الفلسطينية، يتم استخدام حق الفيتو لإسقاطه، مشيرة إلى معرفتها بالدولة التي تستخدم هذا الحق بشكل متكرر. ودعت إلى الاستماع لآراء قضاة محكمة العدل الدولية الذين يمتلكون الإلمام الأكبر بالجوانب القانونية لهذه المسائل، لتوضيح الحدود بين الاستخدام المشروع والإساءة للسلطة.

خارطة طريق قانونية لإصلاح النظام الدولي

أكدت أن الدول الخمس دائمة العضوية لن تتخلى طواعية عن حق الفيتو، وأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم قانوناً، لكنه سيمنح الدول المطالبة بالإصلاح حجة إضافية لمخاطبة الأعضاء الدائمين. وشددت على أن ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز إساءة استخدام حق النقض، خاصة عند وقوع فظائع جماعية أو إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

التزام سلوفينيا باتخاذ خطوة نحو التغيير

شددت ناتاشا بيرتس موسار على أنها لا تتعامل مع المقترح بسذاجة، وتدرك أن هذا النهج بطيء ويعتمد على وسائل قانونية غير ملزمة، لكنها أكدت ضرورة اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه لمنع الجمود. وأوضحت أنها لا تريد أن تكون رئيسة لا تتخذ خطوة نحو التغيير، معتبرة أن عدم التحرك يعني استمرار الوضع الراهن دون أمل في الإصلاح، خاصة خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن من عام 2024 إلى عام 2026.