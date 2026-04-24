سليم سالم حسين.. فدائي سيناء الأسطوري

قصة ملهمة للفدائي سليم سالم حسين، ابن سيناء الذي واجه الاحتلال الإسرائيلي بشجاعة وإصرار، وقدم تضحيات جسام من أجل وطنه.

في قلب صحراء جنوب سيناء الشاسعة، حيث يلف الصمت كل شيء، تكمن حكايات بطولية لم تُروَ إلا همسًا، وأبطالٌ عملوا بتفانٍ في الخفاء، لا يسعون وراء المجد أو التصفيق.

هنا، في هذا الإقليم الوعر، ولدت قصة الفدائي سليم سالم حسين، ابن قبيلة القرارشة العريقة. لم يكن سليم مجرد رجل بدوي عادي، بل كان عينًا يقظة للوطن، ترصد بدقة وتغامر بشجاعة، وتعيد الحقيقة من قلب الخطر. بدأت مهمته ليس بطلقة رصاص، بل بعدسة كاميرا. كُلّفته المخابرات المصرية بمهمة حساسة للغاية: تصوير مواقع الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في سيناء.

لم يتردد سليم لحظة واحدة، بل تسلل بمهارة بين الطرق الوعرة والمسالك الصعبة، ورصد مطارات العدو في شرم الشيخ وأبورديس، ووثّق ثكناتهم العسكرية في وادي فيران. كانت كل صورة يلتقطها خطوة تقرّب الوطن من النصر، وكل تحرك محسوب بدقة متناهية، وكأن حياته معلقة بخيط رفيع. لكن التحدي الأكبر لم يكن خلف العدسة، بل مواجهة الموت وجهًا لوجه. في مهمة جريئة وخطيرة، كُلّف سليم بتفجير محطة وقود أبورديس، التي كانت تمد قوات الاحتلال بالوقود اللازم لآلياتها وعرباتها.

لفّ المتفجرات حول جسده الشجاع، وسار بثبات نحو هدفه، متحديًا الخطر المحدق به. وفجأة، ظهر كمين إسرائيلي مُحكم. كانت لحظة واحدة كفيلة بإنهاء كل شيء، ولكن سليم لم يكن مجرد فدائي عادي، بل كان يتمتع بذكاء وحيلة فذة. اقترب من أحد القادة الإسرائيليين، وأوهمه بامتلاكه معلومات استخباراتية خطيرة يرغب في الإدلاء بها.

ارتبك المشهد، وتبدلت الأدوار بشكل غير متوقع؛ من متهم إلى “مصدر معلومات” موثوق. نجح سليم في الحصول على موعد، وعبر نقطة التفتيش دون أي تفتيش، ليكمل طريقه نحو الهدف المنشود. وبهدوء قاتل، زرع المتفجرات في محطة الوقود، ثم ابتعد بسلام. لحظات قليلة، وانفجرت محطة الوقود، معلنة نجاح العملية البطولية، ومضيفة صفحة جديدة إلى سجل المقاومة الصامتة.

لكن النهاية لم تكن نجاة كاملة، فقد أُلقي القبض على سليم لاحقًا، واقتيد إلى سجون تل أبيب، حيث بدأت فصول أخرى من البطولة والتضحية. أمضى أربعة أشهر في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لتعذيب قاسٍ ومستمر، ومحاولات يائسة لانتزاع اعتراف منه. ومع ذلك، لم ينطق سليم بكلمة واحدة، وظل صامدًا وثابتًا في وجه الجلادين. كان صمته أقوى وأشد وقعًا على جلاديه من أي مقاومة.

استعاد سليم تلك اللحظات المؤلمة قائلًا: «لم أخشَ الموت، وكانت أمنيتي الشهادة في سبيل الوطن». هذه العبارة الموجزة تختصر حكاية رجل واجه الألم بإيمان راسخ، واختار أن يصمد حيث ينهار الآخرون. وبعد أن يئس الاحتلال من كسر إرادته القوية، جرى ترحيله إلى سجن غزة، حيث خفّ الضغط قليلاً، قبل أن تنتهي رحلة الأسر الطويلة، ويعود إلى أرضه التي لم يغادرها يومًا بقلبه.

لم يكن سليم وحده في هذه الحكاية البطولية؛ فبدو سيناء، عبر التاريخ، كانوا عيونًا يقظة وسندًا خفيًا للجيش المصري. رجالٌ عرفوا دروب الصحراء كما يعرفون كفوفهم، فحوّلوها إلى ميادين مقاومة، وساهموا في صنع النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، وعادت الأرض لأصحابها الشرعيين. لقد قدموا تضحيات جسام من أجل الوطن، ولم يترددوا لحظة في الدفاع عن أرضهم وعرضهم.

واليوم، وقد بلغ سليم سالم حسين من العمر 95 عامًا، لا يزال شاهدًا حيًا على زمن البطولة والفداء، يجلس بين أهله وعشيرته، يروي قصصًا لا تُدرّس في الكتب المدرسية، بل تُحكى بصدق التجربة والمعاناة. حصل على “نوط الواجب” من رئيس الجمهورية تقديرًا لبطولته وتضحياته، لكن تكريمه الحقيقي يظل في ذاكرة وطن لا ينسى رجاله الذين صمتوا كثيرًا… ليبقى صوته عاليًا يتردد في أرجاء الوطن.

إن قصة سليم سالم حسين هي قصة رمزية لكل مصري وطني، تجسد الشجاعة والإصرار والتضحية من أجل الوطن. إنها قصة يجب أن تُروى للأجيال القادمة، لتعلمهم معنى الانتماء والوفاء، وتحفزهم على السير على خطى هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل مصر. سليم سالم حسين ليس مجرد فدائي، بل هو أسطورة حية، وقامة وطنية تستحق كل التقدير والاحترام. إنه مثال يحتذى به في الشجاعة والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.

إن قصته هي دليل على أن الإرادة القوية والعزيمة الصادقة يمكن أن تتغلب على أي صعاب وتحديات. سليم سالم حسين هو فخر مصر، ورمز للصمود والثبات في وجه الظلم والعدوان. إنه بطل من أبطال المقاومة الشعبية، الذين دافعوا عن أرضهم وعرضهم بأرواحهم وأموالهم. إنه قصة ملهمة يجب أن تبقى خالدة في ذاكرة الأمة العربية





سليم سالم حسين سيناء المقاومة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي بطولة تضحية القرارشة نوط الواجب

