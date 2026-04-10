سليم سبع: الخسارة أمام الزمالك لا تعكس الأداء الحقيقي.. والأمل قائم في العودة

أعرب مساعد مدرب شباب بلوزداد عن أسفه للخسارة أمام الزمالك، مؤكدًا على أهمية مباراة الإياب في مصر، وتحدث عن تأثير الغيابات.

أعرب سليم سبع ، مساعد مدرب شباب بلوزداد ، عن حزنه العميق بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في ال مباراة التي أقيمت على أرضه. وأكد سبع أن نتيجة ال مباراة لا تعكس بشكل كامل مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل بالنظر إلى الأداء العام والسيطرة على الملعب في العديد من الفترات. وذكر سبع أن فريقه قدم أداءً جيداً من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى الحد من خطورة المنافس في العديد من الأوقات.

ومع ذلك، أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تمثلت في عدم القدرة على ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، وهو ما سمح للزمالك بحسم المباراة لصالحه. وأضاف سبع أن اللاعبين خلقوا العديد من الفرص الجيدة للتسجيل، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل، مما أثر بشكل كبير على نتيجة المباراة. وبين أن بعض اللحظات الحاسمة في المباراة، مثل الكرة التي ارتطمت بالعارضة، كان من الممكن أن تغير مسار المباراة بشكل كبير، مؤكداً أن هذه التفاصيل الصغيرة تلعب دوراً حاسماً في المباريات الكبيرة، خاصة في الأدوار الإقصائية الحاسمة. وشدد على أهمية التركيز والعمل على تحسين استغلال الفرص في المباريات القادمة.\من ناحية أخرى، أكد سليم سبع على أن الأمل لا يزال قائماً في قدرة فريقه على تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي ستقام في مصر. وأشار إلى أن الفريق سيقاتل بكل قوة من أجل التعويض والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. وأعرب عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي في لقاء العودة وتحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على ضرورة العمل بجد والتحضير الجيد للمباراة من أجل تحقيق الهدف المنشود. وأضاف أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب، والتركيز على نقاط القوة لتحقيق الفوز. وأكد على أهمية دعم الجماهير للفريق في مباراة العودة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيكون له دور كبير في رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم. كما شدد على أهمية التكاتف والعمل كفريق واحد لتحقيق الفوز والتأهل.\في الختام، تطرق سليم سبع إلى تأثير غياب اللاعب كداد على أداء الفريق، موضحاً أن غيابه أثر بشكل خاص على الجانب الدفاعي. وأعرب عن أمله في شفاء اللاعب وعودته السريعة إلى الفريق لدعم زملائه في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الفريق يعاني من بعض الغيابات الأخرى التي تؤثر على التشكيلة الأساسية، لكنه أكد على أن اللاعبين البدلاء على استعداد لتقديم أفضل ما لديهم وتعويض الغيابات. وأكد على أن الجهاز الفني يعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على هذه الظروف، والوصول بالفريق إلى أهدافه المنشودة. وأشار إلى أن التركيز ينصب الآن على مباراة العودة في مصر، والعمل على تحقيق الفوز والتأهل





