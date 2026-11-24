اكتشف تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد حول تسجيل 35 ألف يتيم في غزة مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 75 ألفا بسبب الحرب. تفاصيل شاملة عن الدعم والجهود الجارية.

أكدت سماح حمد ، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أن الوزارة قامت بتسجيل 35 ألف يتيم في قطاع غزة حتى الآن، مؤكدة وجود توقعات بارتفاع هذا العدد ليصل إلى نحو 75 ألف يتيم خلال الفترة المقبلة.

ويعزى هذا الارتفاع الكبير في أعداد الأيتام إلى التداعيات القاسية للحرب المستمرة وما شهدته المنطقة من سقوط أعداد كبيرة من القتلى في فترة زمنية قصيرة، مما أثر بشكل مباشر على الأسر الفلسطينية.

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جهود الوزارة في حصر بيانات الأيتام

أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على حصر بيانات الأيتام بدقة، بما في ذلك تحديد أماكن تواجدهم الجغرافية، وأعمارهم المختلفة، بالإضافة إلى التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص الذين يتولون مسؤولية رعايتهم.

وتشمل عمليات التسجيل الجارية أيضاً توثيك تفاصيل الكفالة الخاصة بكل طفل، مع التأكيد على استمرار هذه العمليات لضمان الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة وحصرية تغطي جميع الحالات المطلوبة.

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تحديات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي

وأضافت سماح حمد أن الأيتام المسجلين يشملون أطفالاً فقدوا أمهم أو أبيهم، أو فقدوا كلا الوالدين معاً، فيما تعرض آخرون لفقدان الأسرة الممتدة بالكامل، مما يفرض تحديات كبيرة على منظومة الحماية الاجتماعية.

كما حذرت الوزيرة من التداعيات الاجتماعية الواسعة للنزوح القسري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن النزوح الشديد أدى إلى اختلاط مستويات النسيج الاجتماعي وتضرر العديد من القضايا الاجتماعية الحساسة.

تدخلات دولية وموقف اللجنة المصرية

وتعززت الجهود المحلية بموقف اللجنة المصرية في غزة، حيث صرح متحدث اللجنة بنجاحهم في إنشاء 20 مخيماً في القطاع تؤوي نحو 70 ألف فلسطيني، مؤكدة أن موقف فخامة الرئيس السيسي الرافض للتهجير يعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.

آفاق إعادة البناء والمستقبل المنظور

وأكدت سماح حمد أن إعادة بناء قطاع غزة لا ينبغي أن تقتصر فقط على تشييد المباني والمدارس، بل يجب أن تشمل بالضرورة إعادة بناء الإنسان الذي تعرض لواقع بالغ الصعوبة من خلال آلاف التدخلات للدعم النفسي.