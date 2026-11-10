سماد مصر - إيجيفرت تحقق قفزة في الأرباح والإيرادات خلال 2026

كشف تقرير سماد مصر - إيجيفرت المالي عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 70.56% والإيرادات بنسبة 94.6% في أول تسعة أشهر من عام 2026، مما يعكس نمواً قوياً في القطاع.

حققت شركة سماد مصر - إيجيفرت نتائج مالية استثنائية خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. سجلت الشركة قفزة بنسبة 70.56% على أساس سنوي، مما يعكس أداءً قوياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ارتفاع صافي الأرباح والإيرادات بشكل حاد

أوضحت شركة سماد مصر - إيجيفرت في القوائم المالية التي أرسلتها إلى بورصة مصر أنها سجلت صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 101.84 مليون جنيه خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026. وفي المقابل، كانت الأرباح خلال الفترة المقارنة من عام 2025 تبلغ 59.17 مليون جنيه فقط، مما يبرز حجم النمو الذي حققته الشركة.

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على صعيد الإيرادات التشغيلية، ارتفعت المبيعات المجمعة لشركة سماد مصر - إيجيفرت إلى نحو 403.94 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وقد قورن هذا الرقم بنحو 207.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققةً بذلك نموًا قياسيًا بنحو 94.6% في الإيرادات.

نتائج القوائم المالية المستقلة للشركة

وبالنظر إلى القوائم المالية المستقلة لشركة سماد مصر - إيجيفرت، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 101.88 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. هذه الأرقام تتجاوز بشكل كبير الأرباح المسجلة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، والتي بلغت 58.88 مليون جنيه.

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تمثل هذه الزيادة في صافي الأرباح المستقلة زيادة نحو 73%، مما يؤكد على قدرة الشركة على تعزيز هامش ربحيتها وتحسين كفاءتها التشغيلية. يعكس هذا الأداء القوي ثقة المستثمرين في استراتيجيات إدارة الشركة وكفاءتها في تسويق منتجاتها.

تحليل الأداء المالي ومستقبل الشركة

يشهد قطاع الأسمدة في مصر حركة نشطة، وتسعى شركات مثل سماد مصر - إيجيفرت لتعزيز موقعها التنافسي من خلال تحقيق إيرادات أعلى وأرباح أكبر. يعتبر هذا النمو في الأرباح والإيرادات مؤشراً إيجابياً على الطلب المتزايد على منتجات الشركة في السوق المحلي والخارجي.

تواصل سماد مصر - إيجيفرت تقديم أداء مالي قوي مدعوماً بإدارة فعالة واستراتيجيات توسع مدروسة. هذه النتائج تعزز من مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسمدة المصري، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي.