سماح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة باستخدام سماعات الأذن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لطلاب الثانوية العامة باستخدام سماعات الأذن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026. هذا القرار يأتي بعد توجه الطالب إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم لفحص السماعة فنياً. كما يُسمح لطلاب الذين يستخدمون مضخات انسولين رقمية دجيتال بالدخول إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، بشرط أن يتم فحص المضخة فنياً من قبل الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لطلاب الثانوية العامة باستخدام سماعات الأذن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026. هذا القرار يأتي بعد توجه الطالب إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم لفحص السماعة فنياً.

كما يُسمح لطلاب الذين يستخدمون مضخات انسولين رقمية دجيتال بالدخول إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، بشرط أن يتم فحص المضخة فنياً من قبل الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم. كما أكد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 أن هناك 200 حالة من طلاب الثانوية العامة أجروا عمليات زراعة قوقعة أذن، وسيتم السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة، بشرط أن يكون لديهم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي، وأن تكون السماعة طبية.

كما تم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة 2026،both النظام الجديد والمحافظة على النظام القديم. كما تم الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار لجانها على موقع التربية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن قرار بتعريب امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات، والسماح لهم باستخدام اللغة العربية في جميع امتحانات الثانوية العامة. كما تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى والفرصة الثانية





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سماعات الأذن،طلاب الثانوية العامة،امتحانات الثانوي

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