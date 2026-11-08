سمير صبري: البيروقراطية تعيق الاستثمار رغم تدفق 18.4 مليار دولار

عضو مجلس النواب يوضح أن التعقيدات الإدارية تحد من فاعلية حوافز الاستثمار في مصر، رغم تسجيل تدفقات أجنبية بلغت 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.

أكد الدكتور سمير صبري ، عضو مجلس النواب المصري، أن التعقيدات البيروقراطية وتعدد الجهات الحكومية تمثل العائق الرئيسي أمام المستثمرين في مصر، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير البنية التحتية وإصدار حوافز تشريعية جديدة. جاء هذا الإعلان صريحًا خلال مشاركته في منتدى القاهرة الاقتصادي، حيث سلط الضوء على الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية المجردة وتجربة المستثمر الفعلية على الأرض.

تجاوز المؤشرات إلى تجربة المستثمر الحقيقية

شدد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، على أن تقييم مناخ الاستثمار لا ينبغي أن يعتمد فقط على معدلات النمو أو حجم تدفقات رأس المال، بل يجب أن يركز بشكل أساسي على سلاسة الإجراءات الإدارية التي يواجهها المستثمر يوميًا. أوضح أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ 12.2 مليار دولار في العام السابق.

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وأضاف الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن هذا الارتفاع الكبير في الاستثمارات يصاحبه إصدار حزمة من التشريعات والإصلاحات الضريبية وتطوير مصادر الطاقة، إلا أن هذه الأرقام وحدها لا تعني انتهاء التحديات الإدارية. أوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح الاقتصادي يتمثل في قدرة المستثمر على تأسيس مشروعاته والحصول على التراخيص وبدء الإنتاج والتصدير دون عقبات بيروقراطية تستنزف وقتهم ومواردهم.

تعدد الجهات يعطل مسار المشاريع الاستثمارية

بيّن الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن المستثمرين المحليين والأجانب لا يصنفون الضرائب أو القوانين كأعلى التحديات مقارنة بالبيروقراطية السلبية التي تظهر في تكرار طلب المستندات وإحالة الملف من جهة لأخرى. أشار إلى أن هذه المشكلة تنبع من الرغبة في تجنب المسؤولية وتأجيل اتخاذ القرار، مما يضطر المستثمر للحصول على موافقات إضافية حتى لو كانت جميع المستندات متوفرة مسبقًا.

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لفت الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، الانتباه إلى أن تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يمثل نموذجًا واضحًا لهذا التعقيد، حيث يتداخل اختصاص وزارة الصناعة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والهيئات الاقتصادية. أوضح أن المستثمر يحتاج إلى جهة واحدة واضحة المسؤولية تملك الصلاحيات اللازمة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات، بدلاً من تحميله عبء التنقل بين المؤسسات المختلفة.

مراجعة فعالية قوانين الحوافز الاستثمارية

دعا الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إلى إجراء مراجعة دورية للقوانين الصادرة بهدف تحفيز الاستثمار، للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل آليات قياس الأثر التشريعي بالتعاون مع مجلس النواب والوزارات. ضرب مثالًا بقانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن صدور القانون والاتفاقيات الدولية لم يترجم حتى الآن إلى مشروعات إنتاجية فعلية على أرض الواقع.

تساءل الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية التي تمنع بدء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر رغم الاهتمام الدولي، مما يستدعي مراجعة آليات التطبيق للتأكد من تحول النصوص القانونية إلى استثمارات حقيقية تحقق العائد الاقتصادي المستهدف.

فرص جديدة في ظل التحولات الجيوسياسية

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن التوترات الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية قد تتيح لمصر فرصًا استراتيجية لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة بفضل موقعها الجغرافي والاستقرار السياسي المتاح. كشف عن اهتمام عدد من الشركات الخليجية العاملة في منطقة جبل علي والمناطق الحرة بدولة الإمارات بدراسة نقل بعض استثماراتها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبدائل أكثر ملاءمة.

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ختم الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك حزمة حوافز تفوق ما تقدمه الأسواق المنافسة، لكن زيادة هذه الحوافز ليست الحل الوحيد، بل يجب أن تصاحبها سرعة في إصدار الموافقات وتوفير بيئة تشغيل مستقرة وقابلة للتنبؤ للتحويل الفعلي للدراسات إلى مشاريع قائمة.