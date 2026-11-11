سميرة سعيد تعيد التعاون مع نادر عبد الله وعمرو مصطفى بعد 25 عاماً

الديفا سميرة سعيد تعلن عن تعاون فني استثنائي يجمعها بالشاعر نادر عبد الله والملحن عمرو مصطفى في أغنية "كبرت وخبت"، بعد غياب دام ربع قرن.

أعلنت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد رسمياً عن إطلاق عمل فني جديد يحمل عنوان "كبرت وخبت"، والذي يمثل حدثاً موسيقياً بارزاً في الساحة الفنية العربية. يأتي هذا الإعلان كجزء من الترويج لألبومها الجديد الذي يحمل اسم "وماذا لو"، والذي يتوقع أن يكون محطة مهمة في مسيرتها الفنية الطويلة والحافلة بالإنجازات.

تفاصيل الأغنية الجديدة وفريق العمل

تميز هذا المشروع الفني بتكوين فريق عمل استثنائي يجمع بين أقطاب الإبداع العربي، حيث كتب كلمات الأغنية الشاعر الغنائي الكبير نادر عبد الله، بينما قام بتلحينها الملحن المبدع عمرو مصطفى. وقد تولى مهمة التوزيع الموسيقي للمغني والموزع هاني يعقوب، مما يضمن جودة صوتية وإيقاعية عالية تتناسب مع مكانة الفنانة سميرة سعيد.

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عودة تاريخية بعد غياب ربع قرن

تشكل هذه الأغنية عودة تاريخية ونادرة للقاء الفني الذي جمع بين نادر عبد الله وعمرو مصطفى، حيث غاب هذا التعاون عن الساحة لمدة خمسة وعشرين عاماً كاملة. يعود اللقاء الأول والوحيد بينهما إلى عام 2001، حين قدما معاً أغنية "بعترف" للفنان فارس ضمن ألبومه "أحلف بالله"، ومنذ ذلك الحين انطلق كل منهما في مسار مهني مستقل.

مسيرة مستقلة وإنجازات عالمية متميزة

على مدار العقدين الماضيين، نجح كل من نادر عبد الله وعمرو مصطفى في ترسيخ مكانتهما كأقطاب من أقطاب الإبداع والتلحين والكتابة في الوطن العربي. قدم الاثنان مئات الأعمال الناجحة مع نخبة نجوم الغناء، وساهما بشكل فعال في صناعة نجومية أسماء بارزة، وامتد صدى أعمالهما إلى خارج الحدود العربية لتنال صدى عالمياً واسعاً.

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تكريمات دولية من جمعية ساسيم الفرنسية

توج النجاح الدولي لكلا الفنانين بحصولهما على تكريمات رفيعة المستوى من جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية "ساسيم" (SACEM). نال كلاهما الميدالية الذهبية والعضوية الدائمة في تقدير مستحق لمسيرتهما المتميزة وإسهاماتهما الكبيرة في صناعة الموسيقى العربية المعاصرة.

رؤية فنية موحدة تحت رعاية سميرة سعيد

تأتي هذه العودة برعاية مباشرة وفكر فني ثاقب من الديفا سميرة سعيد، التي عرفت طوال مسيرتها بشغفها المستمر بالمغامرة الموسيقية وابتكار أشكال فنية جديدة. تعمل سميرة على مزج المدارس الإبداعية المختلفة وصهرها في قالب واحد يليق بتاريخها الطويل وتذوق جمهورها الواسع، لتفتح صفحة جديدة من التعاون والإبداع العربي الذي ينتظره الجمهور بشغف بالغ.