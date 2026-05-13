سميحة توفيق.. رحلة من بريق السينما وأدوار الإغراء إلى عزلة المرض والرحيل الهادئ

استعراض شامل لحياة الفنانة سميحة توفيق، مسيرتها الفنية المتميزة في السينما المصرية، مواقفها الإنسانية مع تحية كاريوكا وشادية، وتفاصيل حياتها الشخصية وأزماتها الصحية.

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة سميحة توفيق ، تلك النجمة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية رغم أن الكثير من أدوارها كانت ثانوية، إلا أنها استطاعت أن تخطف الأنظار وتفرض حضورها بقوة على الشاشة.

ولدت سميحة في الثالث عشر من مايو عام 1928 بمدينة الفيوم العريقة، ونشأت في بيئة فنية بامتياز، حيث كانت تنتمي لأسرة تذوب في عشق الفن والتمثيل، فشقيقها هو الممثل المبدع ومنفذ المعارك السينمائية الشهير الطوخي توفيق، بينما كانت عمتها سميحة الطوخي من الرائدات وأوائل الممثلات اللاتي اقتحمن مجال التمثيل في مصر، مما جعل الموهبة تجري في عروقها منذ الصغر. بدأت رحلتها الحقيقية عندما اكتشفها عملاق المسرح والسينما يوسف وهبي، الذي رأى فيها كاريزما خاصة وقدرة فائقة على التجسيد، ومن هنا انطلقت في مسيرتها الفنية لتبدع في أدوار الإغراء التي تميزت بأنها كانت مدروسة وراقية، بعيدة عن الابتذال، مما جعلها رمزاً للأنوثة الطاغية في تلك الحقبة.

شاركت في مجموعة من الأعمال السينمائية الهامة التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهدين، مثل فيلم هجرة الرسول، وبلبل افندي، وعصر الحب، وسلطان. وكانت نقطة التحول الكبرى في مسيرتها عندما وقفت أمام النجم شكري سرحان في فيلم ابن النيل، حيث أدت دور المرأة اللعوب ببراعة فائقة، ومن هذا العمل تحديداً استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً ثابتاً في سينما الإغراء، وشهدت فترة الخمسينيات ذروة ازدهارها الفني، حيث بدأت في اختيار أدوارها بعناية فائقة وتريث ملحوظ، مما زاد من شهرتها وجعلها واحدة من سيدات المجتمع الراقيات والمشهورات في ذلك الوقت.

ولم تكن حياة سميحة توفيق خالية من المواقف المثيرة للجدل، خاصة في علاقتها مع السلطة والطبقات الحاكمة في ذلك الوقت، ومن أبرز هذه المواقف ما حدث مع الملك فاروق. ففي إحدى سهرات النجوم التي كانت تحضرها سميحة، كان الملك فاروق حاضراً أيضاً، وكان من بين المدعوين الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا. جلست سميحة في مكان قريب من الملك، الذي بدأ ينظر إليها ويتفحص تفاصيل جسدها بنظرات أثارت انتباه الحضور وشعرت سميحة معها بعدم الارتياح.

هنا تدخلت الفنانة تحية كاريوكا بذكائها وشجاعتها المعهودة، حيث قامت بتغيير مكان جلوسها لتقترب من سميحة، ثم تحدثت بصوت مرتفع وواضح لتلفت الانتباه قائلة إن الوقت قد تأخر جداً وعلى سميحة المغادرة إلى منزلها فوراً. وبسبب هذا الموقف الحاسم، استطاعت سميحة أن تخرج من دائرة اهتمام الملك فاروق المزعجة.

ولم يتوقف دور تحية كاريوكا عند هذا الحد، بل تحولت العلاقة بينهما إلى صداقة إنسانية عميقة، حيث وقفت كاريوكا إلى جانب سميحة في أصعب لحظات حياتها عندما أصيبت بمرض خطير في الكبد، وتكفلت تحية بكافة تكاليف علاجها ومصاريفها الطبية، بل ودعمتها مهنياً من خلال توصيتها للمنتجين والمخرجين بضم سميحة إلى أعمالهم الفنية لضمان استمرار دخلها المادي واستقرارها المهني. أما عن حياتها الشخصية، فقد شهدت تقلبات كبيرة، حيث تزوجت بعد ثورة يوليو من شخصية مرموقة ونافذة، مما دفعها للابتعاد عن أضواء الفن لفترة من الزمن، تزامناً مع بداية معاناتها مع المرض الذي بدأ ينخر في جسدها.

وبعد انفصالها عن زوجها الأول، قررت العودة إلى الفن من جديد لتمارس شغفها، وتزوجت لاحقاً من الموسيقار المبدع عطية شرارة. ومع مرور السنوات، تلاحقت الأزمات الصحية على الفنانة الراحلة، فبعد معركتها الأولى مع مرض الكبد، أصيبت بهشاشة العظام التي حدت من حركتها وأثرت على جودة حياتها، وفي سنواتها الأخيرة، داهمتها أمراض الشيخوخة التي سلبتها عافيتها.

وفي هذه المرحلة المظلمة، ظهر معدن الفنانة شادية الأصيل، التي وقفت بجانب سميحة توفيق وقدمت لها الدعم النفسي والمادي لضمان حياة كريمة لها في أيامها الأخيرة. انتهى المطاف بنجمة الإغراء السابقة في شقة متواضعة وبسيطة في حي السيدة زينب العريق، حيث عاشت بعيداً عن صخب الشهرة وبريق الأضواء، حتى أسلمت الروح لخالقها في الحادي عشر من أغسطس عام 2010، تاركة وراءها إرثاً فنياً يذكرنا بزمن الفن الجميل وبقصص الوفاء بين الفنانين بعيداً عن منافسات الشاشة والجمهور





