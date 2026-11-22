الكاتبة والفنانة سميرة أحمد تشرح سبب حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى حبها للجمهور وإعجابها بترميم فيلم خان الخليلي في تفاصيل حصرية.

أعلن actress سميرة أحمد عن دوافع حضورها لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كشفت عن شغفها الكبير بالتواجد وسط الجمهور ومحبّي الفن. وأكدت الفنانة الشهيرة أنها نزلت إلى المهرجان بسبب وحشتها للناس، ورغبتها الصريحة في قضاء هذه الفترة الخاصة بين محبيها.

حوار سميرة أحمد مع أميرة مجدي

تحدثت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحكاية من البداية" الذي تقدمه الإعلامية أميرة مجدي عبر شاشة قناة المحور. وأوضحت في حديثها أنها شعرت بضرورة النزول إلى المهرجان لأن الناس وحشتها، مؤكدة أنها تريد أن تعيش هذه الفترة وسط جمهور جميل ومحبيها.

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إعجابها بترميم خان الخليلي

عبرت الفنانة سميرة أحمد عن سعادتها الغامرة برؤية فيلم "خان الخليلي" بعد عملية الترميم الشاملة التي خضع لها. أشادت بجودة العمل الفني ونتائج عملية الترميم، موضحة أنها حضرت عرض هذا الفيلم المرمم وكانت مندهشة من تفاعل الجمهور معه.

تفاعل الجمهور مع الأفلام الكلاسيكية

أكدت سميرة أحمد أن الجمهور قام من مكانه عند عرض فيلم "خان الخليلي"، واصفة إياه بأنه من أجمل الأفلام العربية التي يجب على الجميع رؤيتها. وأشارت إلى أن هذا التفاعل الكبير يعكس مدى ارتباط المشاهرين بالأعمال السينمائية المصرية الخالدة بعد استعادة رونقها الأصلي.

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مشاركاتها السابقة في المسلسلات

تذكر سيرتها الذاتية مشاركتها في مسلسل "ماما في القسم" الذي عُرض عام 2010، وشاركها في بطولته نخبة من الفنانين مثل محمود ياسين وسميرة أحمد ورانيا فريد شوقي. كما شارك في المسلسل كل من أحمد وفيق وأحمد فهمي وياسر جلال وأيمن عزب وخيرية أحمد، من إخراج رباب حسين وتأليف يوسف معاطي.

لحظات عاطفية مع نجوم المهرجان

في سياق متصل، كشف الفنان فاروق فلوكس عن مشاعره أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه مسك دموعه بالعافية في تلك اللحظة. كما تعلق الأمر بمناقشة تفاصيل عن الضيوف أحمد ونبيلة عبيد والعلاقة مع الممثل حسين فهمي فيما يتعلق بالجوائز السينمائية.