سهير المرشدي: الفنان الحقيقي يظل اسمه حاضرا في ذاكرة التاريخ بمرسم شرم الشيخ

سهير المرشدي تؤكد أن هدف الفنان هو البقاء في ذاكرة التاريخ خلال ندوة تكريم مكرمي الدورة الحادية عشرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمشاركة ديانا لازار.

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة الاحتفاء بمكرمي الدورة الحادية عشرة، بحضور مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة الفنية والثقافية. وكان من أبرز الحضور الفنانة القديرة سهير المرشدي التي تحمل الدورة اسمها، بالإضافة إلى الفنان أحمد بدير ، والمخرج محمد مرسي ، والكاتب والناقد المسرحي الجزائري أحميدة عياشي ، والفنانة الرومانية ديانا لازار التي نالت تكريما دوليا. وقد أدار الندوة الناقد والكاتب الصحفي باسم صادق، في فقرة ثقافية استهدفت تسليط الضوء على الإسهامات الفنية لهذه الشخصيات.

تكريم المكرمين في الدورة الحادية عشرة

استهل الناقد والكاتب باسم صادق الندوة بالحديث عن المكرمين، مشيدا بالتجارب الفنية والإبداعية التي قدموها وإسهاماتهم الكبيرة في الحركة المسرحية. تحدث عن الفنانة ديانا لازار وتجربتها الفنية التي تمثل رومانيا، وعن الفنانة القديرة سهير المرشدي التي تحمل الدورة اسمها، باعتبارها واحدة من القامات الفنية الكبيرة. كما أشار إلى أن الفنان أحمد بدير شكل وجدان الجمهور بأعماله الفنية المميزة وترك بصمة خاصة في ذاكرة المشاهدين. وتطرق إلى المخرج محمد مرسي والكاتب أحميدة عياشي، مشيرا إلى وجه التشابه بينهما في ممارسة الرياضة، وما تعكسه من انضباط والتزام، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه الأسماء يأتي تقديرا لمسيرات وتجارب تستحق تسليط الضوء عليها.

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سهير المرشدي والهدف الأسمى للفنان

أعربت الفنانة القديرة سهير المرشدي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها وإطلاق اسمها على الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل لحظة استثنائية في مسيرتها الفنية، لما تحمله من قيمة معنوية وتاريخية. مشيرة إلى أن أهم ما يسعى إليه الفنان الحقيقي هو أن يظل اسمه حاضرا في ذاكرة التاريخ. رحبت المرشدي بالحضور، معربة عن امتنانها لوجودها بين المشاركين في دورة تحمل اسمها، مؤكدة أن مشاركتها في المهرجان تمنحها في كل مرة بهجة متجددة، وكأنها تحتفل بميلاد جديد، إلا أن هذه الدورة تحديدا تحمل مكانة خاصة في قلبها. وقالت إن إطلاق اسمها على الدورة الحادية عشرة يمثل لحظة عزيزة للغاية عليها، موضحة أن قيمة التكريم الحقيقية تكمن في أن يظل الفنان حاضرا في التاريخ. مضيفة أن الفنان المبدع الحقيقي هو الذي يحب فنه ووطنه، ويحمل على عاتقه الأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية لعصره، ويستوعب تجارب من سبقوه، ويعبر عن واقعه، ويستشرف المستقبل.

فلسفة الإبداع والربط بالواقع

وأكدت سهير المرشدي أن الفنان الواعي والمثقف والمتعلم هو القادر على استيعاب المعرفة الإنسانية وتوظيفها في أعماله، ثم إعادة تقديمها إلى المجتمع بما يسهم في تشكيل وعي الأجيال الجديدة. مشيدة بالمهرجانات المسرحية الشبابية التي تمنح المواهب فرصا حقيقية للتعبير عن نفسها وتطوير أدواتها الإبداعية. تحدثت سهير المرشدي عن علاقتها بشخصية إيزيس، التي تحمل اسمها الدورة الحادية عشرة من المهرجان، مؤكدة أن هذه الشخصية تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لها، نظرا لارتباطها بتاريخ مصر القديمة وثراء الحضارة المصرية. مشيرة إلى أن قراءاتها واهتمامها بالتاريخ المصري كانا من الأمور التي أثرت في تجربتها الفنية والإنسانية. وأضافت أن الفنان لا يستطيع أن يبدع دون أن يكتسب من الشخصيات التي يقدمها، موضحة أن كل شخصية تجسدها تضيف إلى تجربتها وتمنحها مساحة جديدة للفهم والتأمل، مؤكدة أن الإبداع الحقيقي يبدأ من قدرة الإنسان على النظر إلى العالم من حوله بعين واعية، تستوعب الحقيقة وتقرأ الإنسان والطبيعة والحياة.

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رسالة للشباب ودعم المواهب

أشارت المرشدي إلى أن التأمل في أبسط مظاهر الطبيعة، من الأشجار والبحر والماء وحتى البذور التي تنمو داخل الأرض، يمنح الإنسان قدرة على اكتشاف الخيال وفهم الحياة بصورة أعمق، قائلة إنها تشعر بأنها بذرة زرعت في أرض مصر، وأن عليها أن تنمو وتتحول إلى شجرة تمنح الظل لكل من حولها، في تعبير عن ارتباطها بوطنها ومسؤوليتها تجاه المجتمع. ووجهت الفنانة سهير المرشدي رسالة إلى الشباب، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على منظميه أو المشاركين فيه، بل يعتمد بشكل كبير على الشباب أنفسهم في نشر رسالته والدفاع عن استمراريته. مشيرة إلى أن شباب مصر يستحقون أن تتاح لهم الفرص التي تساعدهم على القراءة والتثقيف والإبداع وإثبات الذات. وشددت على أهمية دعم الشباب القادر على التعبير عن قضايا مجتمعه ومناقشة إيجابياته وسلبياته بوعي وجرأة، مؤكدة أن الشباب المثقف والواعي الذي يمتلك القدرة على قول نعم ولا ومناقشة واقعه هو الثروة الحقيقية لمصر، وهو ما يعزز الإيمان بأن مصر بلد لا يتوقف عن إنجاب المبدعين والمواهب الجديدة. وأكدت سهير المرشدي أن المهرجانات الشبابية تمثل مساحة مهمة لاكتشاف الطاقات الإبداعية، وأن استمرارها وانتشارها بين شباب مصر يسهم في دعم الحركة المسرحية والثقافية، ويؤكد قدرة الأجيال الجديدة على صناعة مستقبل فني وثقافي يليق بتاريخ مصر ومكانتها.

الرؤية الرومانية وتبادل الثقافات

عبرت الفنانة الرومانية ديانا لازار عن سعادتها وفخرها بتكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدة اعتزازها بتمثيل رومانيا في هذا المحفل المسرحي الدولي، مشيرة إلى أن تبادل الثقافات بين البلدان يفتح آفاقا للتواصل والتفاهم ويحقق ثراء ثقافيا تفخر بأن تكون جزءا منه. وأوضحت ديانا لازار أن دور الفنان لا يقتصر على تقديم الأعمال الفنية فقط، بل يمتد إلى توجيه الأجيال الشابة وإلهامهم، مؤكدة أهمية دعم الشباب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. ووجهت رسالة إلى الشباب دعتهم خلالها إلى التمسك بأحلامهم والمثابرة من أجل تحقيقها، مشددة على أن الفن من أجمل المهن، وأن الشغف والإصرار هما الطريق لمواصلة الإبداع والوصول إلى الأهداف، وحثتهم على عدم التخلي عن أحلامهم والاستمرار في السعي لتحقيقها.