الفنانة الكبيرة سهير رمزي تستضيفها يمى بدراوي في برنامج ورقة بيضا، حيث تتحدث عن مشوارها الفني، زواجها من حلمي بكر، ونفي إشاعات عمر الشريف.

أضاءت النجمة الكبيرة سهير رمزي شاشة قناة النهار ضيفةً على برنامجها الأسبوعي "ورقة بيضا"، الذي تقدمه الإعلامية يمى بدراوي ، في حوار صريح وعميق سلط الضوء على مسيرتها الفنية الطويلة وتجاربها الشخصية، مع تناولها للتحديات التي فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي على الوسط الفني، ورؤيتها النقدية لواقع الإنتاج السينمائي والمسرحي في مصر.

رؤيتها لدور السوشيال ميديا في الحياة الفنية

أكدت سهير رمزي خلال الحوار أنها تعتبر نفسها محظوظة لعدم عيشها في زمن هيمنة السوشيال ميديا، موضحة أن النزاعات العلنية والتجريح بين الفنانين لا تمثل دعاية إيجابية، مشيرة إلى أن الدعاية الحقيقية يجب أن تثمر شيئاً جميلاً ومبهجاً للجمهور. وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها لم تشهد طوال مسيرتها الفنية أي صدامات أو مشاكل علنية مع زملائها أو زميلاتها، مؤكدة أن الخلافات الطبيعية قد تحدث بين الإخوة أو الأصدقاء، لكن هذا لا يعني أنها يجب أن تُعرض أمام الجميع.

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انتقدت سهير رمزي بشدة السعي وراء "الترند" القائم على الأمور السلبية أو الفضائح والخلافات، مؤكدة أن "الترند" الحقيقي ينبغي أن يكون مخصصاً لعمل فني جيد أو لقاء جميل يعزز القيم الإيجابية. كما لفتت إلى أنها لا تحب أن ترد على الشائعات التي تطولها، سواء كانت شائعات الوفاة أو أخبار الزواج والطلاق المغلوطة، معتبرة أن الرد في رأيها يزيد من تضخيمها وانتشارها. وأشارت إلى أن السوشيال ميديا أضرت بالفنانين أكثر مما نفعتهم في كثير من الجوانب، خاصة مع انتهاك الخصوصية والتصوير في الأماكن العامة دون استئذان، مما يمثل تجاوزاً صارخاً للحدود الشخصية.

انتقاداتها لواقع الإنتاج السينمائي والإشاعات

عبّرت سهير رمزي عن حزنها الشديد على حال السينما المصرية الحالية مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تشهد إنتاجاً كبيراً وتنوعاً واسعاً يضم عشرات الأفلام سنوياً، بمشاركة كبار الكتاب والمخرجين والنجوم. مؤكدة أن المشكلة الأساسية اليوم تكمن في جودة الورق السينمائي وضعف الإنتاج، وأن وجود الإمكانات والتقنيات الحديثة لا يغني عن ورق قوي وإنتاج حقيقي يدعم صناعة أفلام تبقى في ذاكرة الجمهور وتخلد أسماء المبدعين.

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كما نفَت سهير رمزي بشكل قاطع ما تردد قديماً حول زواجها من النجم العالمي الراحل عمر الشريف، موضحة أن الأمر بدأ عندما أعرب عن رغبته في لقاء بطلة فيلم "المذنبون" بعد عودته إلى مصر، فأقامت له دعوة في منزلها بحضور عدد من الفنانين والصحفيين، ثم طلبت منه تقديمه في برنامج تلفزيوني بمناسبة رأس السنة. ومن هنا انطلقت إشاعات ارتباطهما أو زواجهما التي جرى نفيها في الصحف آنذاك، مؤكدة أنها كانت معجبة به كفنان ونجم عالمي، دون أي علاقة زواجية أو عائلية تربط بينهما.

نفت أيضاً ما أثير عام ٢٠١٩ حول كونها السبب في خلع الفنانة شَهيرة للحجاب، مؤكدة أن شَهيرة كانت من أسباب ارتدائها الحجاب، وأن ما ظهر في إحدى الصور كان مجرد انزلاق خفيف لإيشارب دون قصد، معتبرة أن لكل إنسان رأيه وحريته في اتخاذ قراراته الشخصية. وأشادت سهير رمزي في حديثها بعدد من النجوم والفنانين، من بينهم حسين فهمي الذي وصفته بأنه راقٍ ودمه خفيف وصاحب قلب أبيض، ومنه شلبي ومنى زكي ومي عمر، مؤكدة أنها ترى نفسها نجمة وممثلة عادية تحب أن تمنح من حولها الراحة والسعادة.

تجاربها الزوجية والحياة الشخصية

تحدثت سهير رمزي بصراحة عن تجاربها الزوجية، موضحة أنها تزوجت في سن السادسة عشرة من الموسيقار الراحل حلمي بكر بناءً على رغبة والدتها التي كانت حريصة عليها وتخشى عليها. مؤكدة أن الزواج المبكر له عيوبه عندما يغيب التفاهم والانسجام اليومي، وأن والدتها كانت تصر على أن تكون العصمة في يدها في الزيجات التالية لحمايتها في وقت لم يكن فيه قانون الخلع موجوداً.

في المقابل، أوضحت سهير رمزي أنها تنازلت عن هذا الشرط في زواجها الحالي من علاء الشربيني الذي استمر قرابة ٢٤ إلى ٢٥ عاماً، مرجعة سر استمرار هذه الزيجة إلى التفاهم والاحتواء والشعور بالأمان. واصفة نفسها بأنها شخصية عنيدة وعصبية أحياناً لكنها تتعامل مع المواقف بالتسامح والهدوء، مؤكدة أنها تحاسب نفسها باستمرار وتحرص على إسعاد من حولها حتى لو جاء ذلك أحياناً على حساب نفسها، مما يعكس نضجها النفسي والمهني الكبير.

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مسيرتها الفنية وأعمالها المستقبلية

كشفت سهير رمزي أنها تحضر حالياً لعمل درامي لما بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أن أكثر الفترات التي أحبت فيها أعمالها كانت المرحلة التي سبقت اعتزالها بعد بداياتها، حين أصبحت أكثر نضجاً واختياراً للأعمال المتنوعة مثل "بالوالدين إحساناً" وغيرها من الأعمال التي أثرت المشهد الفني المصري. كما أشارت إلى أن المخرج الراحل كمال الشيخ كان أول من دعمها واختارها لبدايتها الفنية عندما شاهدها في برنامج تلفزيوني قديم، مما كان له الأثر الكبير في انطلاق مسيرتها الاحترافية.

اختتمت سهير رمزي حوارها بإبراز أهمية التوازن بين العمل الفني والحياة الشخصية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الخصوصية والكرامة في ظل الضجيج الإعلامي، وداعية الفنانين إلى التركيز على الجودة والإبداع بدلاً من السعي وراء الشهرة الزائفة التي قد تضر بالإنسان والفن معاً.