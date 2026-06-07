سوار شاومي باند 10 برو متوفر الآن بمواصفات متطورة

يتضمن سوار شاومي باند 10 برو شاشة AMOLED كبيرة، مراقبة صحية شاملة، أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، عمر بطارية طويل، ومقاومة للماء.

أطلق سوار شاومي باند 10 برو Black - Silver - Pink - Orange - White - White أحدث إصدار من سلالة سوار شاومي باند بمواصفات متطورة.

السوار الجديد مزود بشاشة AMOLED منحنية مقاس 1.74 بوصة بدقة 336 × 480 بكسل وتدعم نطاق ألوان P3 بنسبة 100% مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة مما يضمن الوضوح تحت الشمس. يتبّع السوار الصحية عبر مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم SpO2 وتحليل النوم ومستوى التوتر ومراقبة الدورة الشهرية للنساء. يدعم أكثر من 150 وضعًا رياضيًا بما فيها وضع الجري الذكي وining.

كما يقدّم ميزات ذكية للتحكم في الموسيقى والعثور على الهاتف وإدارة الإشعارات والطقس والتحكم في أجهزة المنزل الذكي المتوافقة مع Mijia. بطاريته 350 مللي أمبير تدوم حتى 21 يومًا في الاستخدام العادي و8 أيام مع الشاشة الدائمة ومقاوم للماء حتى 50 مترًا. يتصل عبر Bluetooth 5.4 ويعمل مع أندرويد 8.0+F/iOS 14+. السعر الحالي 89.99 دولارًا تقريبًا 4663.80 جنيه مصري عبر أحدى المواقع الألكترونيةAvailability note





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سوار شاومي باند 10 برو شاشة AMOLED مراقبة الصحة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا عمر بطارية طويل

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