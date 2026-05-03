سورة الحجرات: آداب وأحكام في التعامل مع الله والناس

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن الآداب والأحكام التي تضمنتها سورة الحجرات، مؤكدًا أهميتها في ضبط المفاهيم المجتمعية وتقوية القيم والأخلاق وترقية المعاملات بين الناس. السورة تدعو إلى التأدب مع الله ورسوله والمؤمنين، وتنهى عن السخرية والتجسس والغيبة وسوء الظن.

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن الآداب و الأحكام التى اشتملت عليها سورة الحجرات ، مؤكدًا أنها سورة مدنية، وآياتها ثماني عشرة، نزلت بعد سورة المجادلة، وتقع في الجزء السادس والعشرين من المصحف الشريف بعد سورة الفتح.

تُعرف هذه السورة بسورة الآداب لما تحتويه من توجيهات ربانية للعباد في تعاملهم مع الله تعالى ومع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ومع بعضهم البعض. وقد وردت في أسباب نزول آياتها العديد من القصص التي توضح أن هذه السورة العظيمة نزلت لضبط المفاهيم المجتمعية وتقوية القيم والأخلاق وترقية المعاملات بين الناس.

من بين هذه القصص ما رواه عبد الله بن أبي مليكة عن الخلاف الذي كاد يقع بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند قدوم وفد بني تميم، حيث ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ}. وتأتي هذه السورة في سياق ما ورد في نهاية سورة الفتح من وصف للمؤمنين ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، حيث تسعى سورة الحجرات إلى توجيه معاملاتهم وحفظ إيمانهم ودعوتهم إلى التأدب مع الله ورسوله والمؤمنين، مما يزيد من إيمانهم.

السورة تتميز بتكرار النداء بوصف الإيمان خمس مرات، وكل نداء يحمل إرشادًا إلى مكرمة وفضيلة. فالنداء الأول يوجب طاعة الله والتسليم لأمره في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}. والنداء الثاني يدعو إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول على قوله في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ}.

أما النداء الثالث فيأمر بالتثبت من الأخبار والابتعاد عن الشائعات في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. والنداء الرابع ينهى عن السخرية والاستهزاء والتنمر في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ}. والنداء الخامس ينهى عن التجسس والغيبة وسوء الظن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ}.

تؤكد سورة الحجرات على أهمية تقوية الروابط بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم، وتعتبر تعارف الناس وتعاونهم على الخير من غايات الخلق. كما تشدد السورة على أن معيار الأفضلية بين الناس هو التقوى والعمل الصالح، وأن التنافس يجب أن يكون في الدين لا في الدنيا. إن هذه السورة تقدم لنا منهجًا شاملاً لبناء مجتمع إسلامي متماسك قائم على الأخلاق والقيم الإسلامية السامية، وتدعو إلى التسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع.

إن فهم هذه الآداب والأحكام الواردة في سورة الحجرات يساعدنا على بناء علاقات صحيحة مع الله ومع رسوله ومع الآخرين، ويساهم في تحقيق السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. كما أن تطبيق هذه المبادئ في حياتنا اليومية يعزز من قيم التكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويقوي مجتمعنا ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات





