سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتحول الرقمي وتحديث السجلات العقارية

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مذكرة تفاهم مع شركة توركسات التركية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات العقارية والمساحية، في خطوة تهدف لتطوير البنية التحتية الرقمية في دمشق.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عن توقيع مذكرة تفاهم بارزة مع شركة توركسات التركية المتخصصة في حلول الأقمار الصناعية و التحول الرقمي .

وقد تم توقيع هذه المذكرة يوم الاثنين الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، في حدث يعكس رغبة الجانبين في تعزيز التعاون المشترك في قطاعات حيوية تشمل التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على تحديث خدمات السجلات العقارية وأعمال المسح العقاري التي تعد الركيزة الأساسية للتخطيط العمراني والإداري في سوريا. من جانبه، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، ظافر العمر، خلال تصريحاته لوكالة الأناضول، أن هذه الاتفاقية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج دراسات معمقة ومسح دقيق للوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للبنية التحتية السورية. وأشار العمر إلى أن الخطة تضمنت استخلاص الدروس من تجارب ميدانية في دول إقليمية ودولية رائدة، حيث تم اختيار شركة توركسات كشريك استراتيجي نظراً لخبرتها العريضة في هذا المجال، لا سيما بعد سلسلة من المشاورات والزيارات المتبادلة، من بينها زيارة ميدانية أجراها وفد سوري إلى تركيا في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث جرى الاطلاع عن كثب على أنظمة إدارة السجلات العقارية وآليات عمل البلديات التركية المتطورة. تعد شركة توركسات لاعباً رئيسياً في تطوير البنى التحتية الرقمية، حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع تقنية ضخمة ليس فقط داخل تركيا، بل امتد نشاطها ليشمل دولاً مثل أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية. وبموجب المذكرة الحالية، تضع سوريا حجر الأساس لمرحلة جديدة تعتمد على الرقمنة الشاملة للوثائق الرسمية. ومن المخطط أن تشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع أرقاماً طموحة، حيث تسعى الحكومة السورية إلى تحويل ما يقارب 500 إلى 600 ألف عقد عقاري إلى الصيغة الرقمية، بالإضافة إلى رقمنة حوالي 5 آلاف سجل عقاري في مدينة دمشق كخطوة أولى، قبل التوسع لتشمل باقي المحافظات السورية وفقاً للإمكانيات المالية والتقنية المتاحة. وفي السياق ذاته، أكد المسؤولون أن هذه المذكرة تمثل إطاراً عاماً يمهد الطريق لتوقيع عقود أكثر تخصصاً في المستقبل، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين، والحد من البيروقراطية التي تعيق العمليات الإدارية التقليدية. إن الانتقال نحو الإدارة الذكية للعقارات يعكس رؤية الدولة السورية في استعادة فاعلية مؤسساتها العامة من خلال أدوات القرن الحادي والعشرين، معتبرة أن رقمنة الوثائق ليست مجرد تحديث فني، بل هي عملية تنظيمية شاملة تسعى من خلالها إلى حفظ حقوق الملكية وتعزيز شفافية البيانات العقارية في البلاد





