سور خرساني جديد يحيط بطريق ترعة المريوطية بعد مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة في حادث غامض

بعد وقوع مأساة أدت إلى مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة في ترعة المريوطية بالجيزة، شرعت السلطات في بناء سور خرساني لتأمين الطريق ومنع حوادث مشابهة، مع فحوصات شاملة للمباني المجاورة وتكثيف الإجراءات الوقائية.

بدأت السلطات التنفيذية في مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة في اتخاذ إجراءات فورية لتأمين طريق ترعة المريوطية بعد وقوع مأساة مدمرة أسفرت عن مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة.

وقد تم الإعلان عن بدء إنشاء سور خرساني على طول الممر المائي لتجنب تكرار الحوادث المماثلة، وهو ما يأتي استجابةً للطلب المتزايد من سكان المنطقة الذين أبدوا مخاوفهم حيال سلامة الطريق الذي يمر بجوار الترعة. يهدف المشروع إلى عزل الممر من المخاطر المحتملة وتوفير مسار بديل للمركبات، كما سيتضمن تحسينات على نظام الصرف والإنارة لضمان رؤية واضحة أثناء ساعات الليل. تعود تفاصيل الحادث الأليم إلى رحلة عائلية عادية تحولت إلى كابوس لا يُنسى في صباح يوم الجمعة.

كان محمد ممدوح علي عطية، البالغ من العمر ثلاثة وأربعين سنة، قد أتم صلاته في الفجر ثم ألقى الخطبة في المسجد كما عُرف عنه، ثم اتجه إلى زيارة أحد أقاربه في محافظة أخرى مصطحبًا زوجته جويرية أبوطالب علي، البالغة خمسة وثلاثين سنة، وأطفالهما الأربعة: مريم البالغة أربعة عشر عاماً، وطلحة ذات العشر سنوات، وعائشة الصغيرة التي تبلغ من العمر سبع سنوات، والحجل الصغير حذيفة الذي يبلغ عامين. وقد أصر شقيقه علي ممدوح علي عطية، البالغ من العمر ستة وأربعين عاماً، على مواصلتهم إلى الحماة.

أثناء عبورهم للترعة على الطريق المعلق، فقدت السيارة توازنها وسقطت داخل مياه الترعة المتدفقة بسرعة، ما أسفر عن غرق جميع الركاب داخل السيارة في غضون دقائق قليلة، دون فرصة للإنقاذ. جاء رد فعل المسؤولين سريعًا بعد تلقي البلاغات عن الحادث. نائب محافظ الجيزة شدد على ضرورة متابعة الحالة العامة للنظافة والإنشاءات في الحوائم، مؤكداً أن الجهات المختصة ستقوم بإجراء فحوصات دقيقة للمباني المجاورة لضمان سلامة السكان ومنع أي انهيارات محتملة.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم تكثيف عمليات التفتيش على البنية التحتية للمنطقة، وتوجيه فرق إنقاذ متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا. وقد تم الإعلان عن إقامة مراسم تأبين رسمية للضحايا، مع دعوة جميع الأسر المتضررة للمشاركة في إلقاء التحية وتكريم الذاكرة. تُعَدّ هذه الحادثة تذكيرًا مؤلمًا بأهمية الصيانة الدورية للطرق وتقوية الحواجز الواقية على المجاري المائية.

وقد دعت أوساط المجتمع المحلي إلى رفع الوعي حول مخاطر المرور على الطرق القريبة من القنوات المائية، وتفعيل برامج توعية للمواطنين حول السلوكيات الآمنة أثناء القيادة. وتؤكد الجهات المختصة أن مشروع السور الخرساني سيمتد على عدة كيلومترات، مع استخدام مواد بناء عالية الجودة لضمان استدامة الحماية ولتقليل فرص حدوث حوادث مشابهة في المستقبل.

في ضوء ما سبق، يستمر العمل المتواصل لتأمين المنطقة وتقديم الدعم لأسر الضحايا، بينما تُواصل الأجهزة الأمنية والبلدية جهودها لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة كل مسافر يمر على طريق ترعة المريوطية.





