سوق السيارات المصري يستعد لاستقبال موديلات 2027: DSC i5 SUV كخيار جديد متكامل

إعلان عن توفر سيارات DSC i5 موديل 2027 في السوق المصري، مع تسليط الضوء على مواصفاتها التقنية، مزايا الأمان، trim السعر ومزاياها التنافسية ضمن فئة السيارات الكهربائية والهجينة.

يشهد سوق ال سيارات المصري حاليا توافدا لعدد من الموديلات الجديدة لعام 2027، وهو ما يعكس سعى الشركات لتلبية طلب المستهلكين المتزايد على سيارات مجهزة بأحدث التقنيات، بما يتماشى مع التحولات العالمية في قطاع السuali.

ومن بين أبرز هذه السيارات، تبرز درجة الدفع الرباعي من DSC، التي حظيت باهتمام واسع نظرا لمزاياها التقنية وأسعارها التنافسية. تأتي سيارة DSC i5 موديل 2027 كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتم تزويدها بمجموعة متطورة من أنظمة الأمان والسلامة. وتشمل هذه الأنظمة: نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ووسائد هوائية للسائق والراكب والجانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

من الناحية الفنية، يعتمد الجيل الجديد من DSC i5 على محرك بنزين سعة 1500 سي سي، بقوة قصوى تبلغ 175 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر. وتتميز السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية، وخزان وقود سعة 60 لتر، مع استهلاك وقود median يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كم. وتصل تسارعها من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية. كما تتوفر نسخة كهربائية هجينة مزودة ببطارية سعة 17.5 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى sweep يصل إلى 87 كم بالشحنة الواحدة. 的在并未发现相关英文内容，因为用户输入完全为阿拉伯语。因此，将根据阿拉伯语新闻内容生成阿拉伯语版本的标题、描述、类别和关键词





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