سوق الصرف الأجنبي في مصر يشهد استقرارًا في أسعار الدولار يوم الجمعة 5 يونيو 2026

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال إجازة البنك المركزي، مع توضيح الفروقات بين أعلى وأدنى الأسعار وتأكيد متوسط السعر الرسمي.

شهد سوق الصرف الأجنبي في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الدولار الأولى التي تم إجراءها يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع إغلاق البنوك وعطلة البنك المركزي التي استمرت حتى مساء السبت، استنادًا إلى الجداول الأسبوعية للراحة في الجهاز المصرفي.

جاء هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات الطفيفية، حيث أظهر التداول في السوق عدم وجود أي حركات سعرية ملحوظة، ما أثر إيجابًا على توقعات المستثمرين والمتعاملين في القطاع البنكي. تباينت أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، لكنه ظل محصورًا ضمن نطاق ضيق استقر عند حدود 51.67 إلى 52.05 جنيهاً لكل دولار.

فيما يخص أسعار الصرف الرسمية التي صرح بها البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار للشراء 51.77 جنيهاً وللبيع 51.87 جنيهاً، مع تسجيل أدنى سعر شراء 51.67 جنيهاً في بنك الإمارات دبي الوطني، وأقل سعر بيع 51.77 جنيهاً في نفس البنك. كما شهدت بنوك "أبوظبي التجاري"، "كريدي أجريكول"، "بيت التمويل الكويتي" و"الكويت الوطني" أسعارًا موحدة بلغت 51.75 جنيهاً للشراء وللبيع، مما يعكس تدفقًا متساويًا في السيولة بين المؤسسات المالية المختلفة.

من جانب آخر، تميزت بعض المصارف بتقديم أعلى أسعار للدولار، حيث سجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر شراء 51.95 جنيهاً وأعلى سعر بيع 52.05 جنيهاً، يليه سعر 51.92 جنيهاً للشراء و52.02 جنيهاً للبيع في بنك آخر من نفس الفئة. في المقابل، سجل المتوسط في بنك "العقاري المصري العربي"، "التجاري الدولي CIB"، "العربي الأفريقي"، "المصرف المتحد"، "ميد بنك"، "الأهلي المصري"، "نكست"، "HSBC"، "التعمير والإسكان"، "المصري الخليجي" و"فيصل الإسلامي" عند 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع.

كذلك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الإسكندرية"، "مصر"، "الأهلي الكويتي"، "قناة السويس" و"سايب" 51.80 جنيهاً للشراء و51.90 جنيهاً للبيع، مؤكدًا استقرار الأسعار عبر مختلف المناطق الجغرافية في الدولة. هذه البيانات تدعم فكرة أن السوق يتجه نحو مرحلة هادئة، ما يمنح المتعاملين ثقة أكبر في التخطيط المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة





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