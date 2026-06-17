سوق السيارات السعودي يشهد دخول سيارات صينية كهربائية جديدة موديل 2026

يشهد السوق المحلي للسيارات في المملكة العربية السعودية تدفقًا ملحوظًا للطرازات الكهربائية الصينية الجديدة موديل 2026، مما يعزز الخيارات المتاحة للمستهلكين في قطاع السيارات النظيفة المتطورة. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق استقرارًا نسبيًا، حيث تتنافس العلامات التجارية الصينية على تقديم سيارات بمزايا تقنية ومدى منافس بأسعار تناسب الشرائح المختلفة من المشترين.

يشهد السوق المحلي السعودي لل سيارات طفرة في وجود الطرازات الكهربائية الصينية الجديدة كليًا ل موديل 2026 ، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا في خريطة السوق المحلية التي كانت تقليدية لصالح علامات تجارية عالمية معينة.

وتأتي هذه السيارات بعد فترة من الاستقرار النسبي في السوق، لتقدم بدائل تنافسية تجمع بين التقنيات الحديثة والأسعار المناسبة، مما يلبي طلبًا متزايدًا من المواطنين نحو السيارات الكهربائية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية وتحويل代替 الطاقة. ومن أبرز الطرازات التي بدأت تظهر في صالات العرض سيارات لي أوتو L8، وAITO M9، واي كار 03T، وام هيرو 2، وليب موتور D19، والتي تبرز بمواصفات تقنية متقدمة ومدى甘心 السعر.

تعتبر سيارة لي أوتو L8 من الطرازات المميزة التي ستتاح في السوق السعودي بفئتين سعريتين: الفئة الأولى بسعر 180,000 ريال سعودي، والفئة الثانية بسعر 210,000 ريال سعودي. تبلغ قوة المحرك 154 حصان، وتحتوي على بطارية سعة 72.7 كيلوواط/ساعة تتيح مدى يصل إلى 430 كيلومترًا بشحنة واحدة، وهي مزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية. أما سيارة AITO M9 فتُعد من بين الأكثر قوة في المجموعة، حيث تنتج 890 حصان وتمتلك عزم دوران عاليًا، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.9 ثانية فقط.

وتصل سعة بطاريتها إلى مدى يبلغ 750 كيلومترًا بشحنة واحدة، وهو مدى ينافس أفضل السيارات الكهربائية العالمية. ستتوفر AITO M9 في فئتين: الفئة الأولى بسعر 248,000 ريال سعودي، والفئة الثانية بسعر 344,000 ريال سعودي. وتأتي سيارة اي كار 03T بمواصفات متوازنة، حيث تبلغ قوتها 422 حصانًا وعزم دوران 505 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية. تحتوي على بطارية سعة 34.31 كيلوواط/ساعة، وعلبة تروس أوتوماتيكية، وبسعر مميز يصل إلى 133,000 ريال سعودي.

أما ام هيرو 2 فتمتلك بطارية سعة 31.7 كيلوواط/ساعة تنتج قوة 677 حصانًا مع عزم دوران 848 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة. تبدأ أسعارها من 199,000 ريال سعودي للفئة الأولى، و259,000 ريال سعودي للفئة الثانية. وأخيرًا، تقدم ليب موتور D19 بطارية سعة كبيرة تبلغ 115 كيلوواط/ساعة، وقوة 549 حصانًا، بعلبة تروس أوتوماتيكية، وبأسعار تبدأ من 129,000 ريال سعودي للفئة الأولى، و156,000 ريال سعودي للفئة الثانية.

يُلاحظ أن هذه الطرازات الصينية الجديدة تأتي موديل 2026، مما يعني أنها مجهزة بأحدث التقنيات في مجال البطاريات وأنظمة القيادة الذاتية الجزئية والاتصال بالإنترنت. كما أن تنوع الأسعار بحد أدنى 129,000 ريال وأعلى 344,000 ريال يوفر خيارات لمختلف الشرائح، من الشباب إلى العائلات





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