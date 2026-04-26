سوهاج: قصة زينب ومحمود.. صراع من أجل الحياة الكريمة

شابة في سوهاج تناشد المسؤولين لتوفير حياة كريمة لطفلتها بعد إصابة زوجها التي أفقده القدرة على العمل.

في قلب محافظة سوهاج ، وبالقرب من ميدان السيدة عزيزة بمركز أخميم، تتكشف مأساة إنسانية مؤثرة، حكاية زينب علي، الشابة في الثالثة والعشرين من عمرها، التي تجسد صمودًا وأملًا في وجه قسوة الظروف.

ثلاث سنوات لم تكن كافية لتُنهك روحها، لكنها حملتها مسؤولية ثقيلة تفوق قدرة أي امرأة في مثل سنها. زوجها، محمود صديق، البالغ من العمر 47 عامًا، أصبح عاجزًا عن العمل بعد إصابة بالغة في ساقه اليمنى، تطلبت تدخلًا جراحيًا معقدًا لتركيب شرائح ومسامير. هذه الإصابة لم تقتصر على حرمانه من مصدر رزقه، بل حوّلت حياته إلى معاناة مستمرة، وأثقلت كاهل زوجته وابنتهما الرضيعة. محمود، رغم الألم الذي يعذبه، يحاول جاهدًا أن يجد سبيلًا لإعالة أسرته.

يعمل أحيانًا في تلميع الأحذية، لكن جسده المنهك لا يتحمل الوقوف لفترات طويلة، مما يجعله غير قادر على العمل بشكل منتظم. هذا الغياب المستمر لمصدر الدخل الثابت ألقى بظلاله القاتمة على حياة الأسرة، وجعلها تعيش في حالة من القلق والترقب الدائم. زينب، الأم الشابة، تقف عاجزة أمام احتياجات طفلتها الصغيرة، التي لم تتجاوز ستة أشهر من عمرها. تنظر إلى ابنتها بعينين يملؤهما الخوف والرجاء، وتسأل نفسها كيف ستوفر لها اللبن والدفء، وكيف ستضمن لها مستقبلًا أفضل من حاضرها المؤلم.

البيت الذي تسكنه الأسرة يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. لا يوجد فيه سرير مريح، ولا أثاث مناسب، ولا حتى أدنى الضروريات. الجدران الأربعة هي كل ما يملكون، وهي بالكاد تكفي لحمايتهم من قسوة الطقس. زينب، بصوت يملؤه الحزن والأسى، تناشد المسؤولين، وعلى رأسهم اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أن يلتفتوا إلى حالهم المأساوي.

لا تطلب لنفسها شيئًا، بل تتمنى فقط أن تعيش ابنتها حياة كريمة، وأن تحصل على لقمة نظيفة وسقف يحميها من العواصف. تطالب بتوفير مصدر رزق ثابت لزوجها، سواء من خلال منحه تروسيكل لمساعدته على العمل، أو بتوفير كشك صغير لبيع المواد الغذائية، ليتمكن من الإنفاق على أسرته بكرامة. إنها قصة معاناة تستحق أن تُروى، وأن تجد صدى في قلوب الجميع، وأن تدفع المسؤولين إلى التحرك العاجل لإنقاذ هذه الأسرة من براثن الفقر والعجز.

هذه ليست مجرد قصة فردية، بل هي تعكس حالة الكثير من الأسر المحتاجة في محافظة سوهاج، التي تحتاج إلى الدعم والرعاية من أجل التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها. إنها دعوة إلى التكافل الاجتماعي، وإلى الوقوف بجانب المحتاجين، ومد يد العون لهم، حتى يتمكنوا من العيش بكرامة وأمان. زينب وابنتها ومحمود يمثلون وجهًا من وجوه مصر الحقيقية، وجهًا يعاني بصمت، ويحتاج إلى من يمد له يد العون





