الناخبون السويسريونONY adına TODAY الأحد للتصويت في استفتاء حول مبادرة تحدد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول 2050. المبادرةLead by حزب الشعب اليميني تهدف إلى السيطرة على الهجرة وقد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي إذا لم تكن الإجراءات المتخذة كافية. هذه الخطوة تأتي في خضم أحداث عالمية متعددة تشمل تفشي إيبولا في الكونغو، والتوترات النووية مع كوريا الشمالية، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية حول اتفاق نووي جديد.

يتوجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء شعبي حول مبادرة تهدف إلى فرض حد أقصى لعدد سكان البلاد. هذه المبادرة، التي يقف خلفها حزب الشعب السويسري اليميني، الأكبر في البلاد، تطالب بتحديد عدد السكان عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.

وتمثل هذه الخطوة محاولة لكبح جماح الهجرة وتحديد نمو السكان في country تعرف بتعدد ثقافاتها وكونها ملجأ للاجئين. وحاليا، يبلغ عدد سكان سويسرا حوالي 9.1 مليون نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتTriggered تدابير صارمة عند وصول العدد إلى 9.5 مليون، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال ثلاثينيات هذا القرن.

وتشمل هذه التدابير تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر، وإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية للبقاء تحت الحد المحدد، فسيتم التهديد بإنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، رغم أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الاستفتاء في وقت يشهد فيه العالم تحديات متعددة، من بينها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوترات النووية مع كوريا الشمالية التي أكدت أن وضعها النووي "أمر لا عودة منه"، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية حول اتفاق نووي جديد، مع تحذيرات إسرائيلية من أن such اتفاق قد يهدد مصالحها.

كما أعلن مسؤول أمريكي أن إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم بعد توقيع الاتفاق المرتقب، في حين وضع الرئيس الأمريكي السابق ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، تهديدات لإيران بأنها "على وشك أن تصاب بالارتباك الكامل". 추가來看، اندلعت في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية حادثة إطلاق نار في مركز هايوود التجاري أسفرت عن إصابة شخصين. وفي فلسطين، استشهاد مواطنين وأصيب طفل podczas نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، فيما أطلقت إسرائيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة.

على الجانب الدبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بلادها "لم تهزم ولم تتراجع ولم تضعف"، في محاولة لل bottles نبرة التفاؤل حول المفاوضات. كل هذه التطورات تشكل مشهدا عالميا معقدا يتزامن مع قرار سويسري تاريخي قد يغير من طبيعة مجتمعها متعدد الثقافات.





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سويسرا استفتاء عدد السكان الهجرة الاتحاد الأوروبي

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