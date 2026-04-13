سويسرا تعرض وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران وسط توترات إقليمية

أعلنت سويسرا عن استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. يأتي هذا العرض بعد مفاوضات في باكستان، وتسعى سويسرا لاستغلال دورها كدولة راعية لفتح قنوات اتصال. في الوقت نفسه، تدعو الصين إلى ضبط النفس وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، مايكل شتاينر، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن سويسرا على استعداد للقيام بدور الوسيط بين الولايات المتحدة و إيران ، وذلك في أعقاب المفاوضات التي جرت بينهما في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأضاف شتاينر أن سويسرا مستعدة لتقديم خدماتها الدبلوماسية المتميزة، مؤكداً أن وزارة الخارجية تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة، وأن سويسرا تؤيد أي مبادرة دبلوماسية من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

تجد الإشارة إلى أن سويسرا، بصفتها دولة راعية للمصالح الأمريكية في إيران والعكس، تضمن وجود قناة اتصال مفتوحة ومتاحة بين واشنطن وطهران، مما يتيح إمكانية تبادل الرسائل والمقترحات بين الجانبين، ويسهل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات القائمة. تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الأزمة النووية الإيرانية والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

من جانبها، أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في مضيق هرمز، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية لضمان أمن الملاحة البحرية. وأكدت الخارجية الصينية أن الحفاظ على أمن وسلامة مضيق هرمز يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي بأكمله، وأعربت عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتأمين استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون عوائق عبر المضيق الحيوي. وفي تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، دعت الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس، وحثت واشنطن وطهران على الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار والانخراط في جهود سياسية جادة لتجنب نشوب صراع جديد في المنطقة. هذا الموقف الصيني يعكس قلقاً متزايداً من احتمال تفاقم الأوضاع، ويدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعامل بمسؤولية لتفادي أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة والعالم بأسره.

في سياق متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية، حيث تسعى العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى لعب دور الوساطة والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار. ويأتي الدور السويسري كجزء من هذه الجهود، مستغلاً خبرتها الطويلة في مجال الوساطة وحل النزاعات. ويعتبر مضيق هرمز ممرًا مائيًا استراتيجيًا يربط الخليج العربي ببحر عمان، ويمثل شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية. أي تعطيل للملاحة في هذا المضيق قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مما يجعل الحفاظ على أمنه وسلامته أولوية قصوى. وتشير التطورات الأخيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية، والعمل على إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات القائمة، من خلال الحوار والتفاوض. بالإضافة إلى ذلك، يبرز أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سويسرا الولايات المتحدة إيران الوساطة مضيق هرمز الصين

United States Latest News, United States Headlines