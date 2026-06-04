سيارات جديدة موديل 2026 في مصر

تتوافر في مصر العديد من الإصدارات الجديدة من السيارات موديل 2026، بما في ذلك هافال جوليان 2026 و جيلي مونجارو i-HEV الهجينة. وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، وتشمل كاي ي اى5 إم دونج فنج شاين موديل 2026.

يوجد داخل سوق ال سيارات ال مصر ي العديد من إصدارات ال سيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

هافال جوليان 2026 تباع بهذه المواصفات، جيلي مونجارو i-HEV الهجينة تظهر لأول مرة وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها كاي ي اى5 إم دونج فنج شاين موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان. محرك كاي ي اى5 موديل 2026 تحصل سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

وسائل الأمان بـ كاي ي اى5 موديل 2026 زودت سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني.

سعر كاي ي اى5 موديل 2026 الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه، والفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه، والفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه. محرك دونج فنج شاين موديل 2026 تستمد سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

وسائل الأمان بـ دونج فنج شاين موديل 2026 تحتوي سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني. سعر دونج فنج شاين موديل 2026 الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه، والفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه





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