سيارة زيكر 7X موديل 2026: مواصفاتها و سعرها في مصر

تضم سيارة زيكر 7X موديل 2026 الكثير من المميزات والوسائل الأمنية، وتباع في سوق السيارات المصري بسعر معقول.

يضم سوق ال سيارات المصري الكثير من إصدارات ال سيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

بقوة 356 حصانًا. مواصفات ساوايست S06 DM الجديدة. مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان. توافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: زيكر 7X موديل 2026، وتنتمي 7X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد زيكر 7X موديل 2026. تأتي سيارة زيكر 7X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4787 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم. محرك زيكر 7X موديل 2026.

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر، وبها قوة 416 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 615 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك. وسائل الأمان بـ زيكر 7X موديل 2026.

زودت سيارة زيكر 7X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها: نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera. مواصفات زيكر 7X موديل 2026.

تحتوي سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها: جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول. سعر زيكر 7X موديل 2026.

الفئة الأولي من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه. الفئة الثانية من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه. الفئة الثالثة من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سيارة زيكر 7X موديل 2026، مواصفات سيارة زيكر 7X مو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلكما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن

Read more »

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس بدءًا من 2 يونيو 2026تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

Read more »

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًاأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى السبت 30 مايو 2026

Read more »

خرجت من الباب الضيق.. أندية فقدت لقب الدوري الموسم الحاليانتهت منافسات موسم 2025-2026 والذي شهد أبطال جدد لمختلف مسابقات الدوري الكبري.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

ischفت mismatch في حالة الطقس المتوقعةFindByئ،During إجازة عيد الأضحى المبارك)،رشح الهيئة العامة للأرصاد للناس تفاصيل Estado طقس متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 إلى الأحد 31 مايو 2026

Read more »