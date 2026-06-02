سيتروين C5 اير كروس موديل 2026: مميزات و أسعار في مصر

تعلن شركة سيتروين عن إطلاق سيارة C5 اير كروس موديل 2026 في سوق السيارات المصري، مع مجموعة من المميزات والأسعار.

يحتوي سوق ال سيارات المصري على الكثير من طرازات ال سيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

بورش تكشف أغرب نسخة من 911 GT3 مستوحاة من زجاجات النبيذ، وستدعو هذا الإصدار إلى مشاكل خطيرة في السيارات النيسان بعد اختفاء العدادات أثناء القيادة. جاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها سيتروين C5 اير كروس موديل 2026، وتنتمي C5 اير كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 يعتمد على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك. أبعاد سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تأتي في سوق السيارات بطول 4652 مم، وعرض 1902 مم، وارتفاع 1689 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2748 مم.

وسائل الأمان في سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 زودت السيارة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، ومن ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى. مواصفات سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تحتوي على الكثير من المميزات، ومن ضمنها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers.

ويوجد أيضا نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix. سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 الفئة الأولي تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 695 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 935 ألف جنيه.





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سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 سيارات SUV مميزات السيارة أسعار السيارة مصر.

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