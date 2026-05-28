سيدة مسنة من القليوبية تثير حالة من التفاعل بعد إبداء استيائها من توزيع لحوم الأضحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة من إحدى قرى محافظة القليوبية، ظهرت خلاله وهي تعبر عن غضبها بسبب كمية اللحوم التي وصلت إليها ضمن توزيع لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك. ووثق الفيديو لحظة قيام السيدة بفتح كيس اللحوم، قبل أن تبدي استياءها من محتوياته، معتبرة أن الكمية الموجودة لا ترضيها، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الدهون، لتعلق بانفعال قائلة: «اللي يعمل ضحية يا جماعة يعمل حاجة حلوة.. أنا مابشحتش .. دا مأكلك أنت.. أنا عارفاك يا اللي بعتها.. بلاش الضحية أحسن.. دي حتى عضمة ودهن يترموا للكلاب.. دا يرضي ربنا؟.. فين اللحمة اللي بتتكلموا عليها؟». خلال المقطع، وجهت السيدة انتقادات حادة للشخص الذي أرسل لها اللحوم، بينما قامت إحدى جيرانها بتصوير الواقعة، في مشهد اعتبره البعض عفويًا وطريفًا، وتصدر التفاعل على منصات التواصل خلال الساعات الماضية. ويأتي انتشار الفيديو بالتزامن مع أيام عيد الأضحى، التي تشهد توزيع لحوم الأضاحي بين الأهالي في القرى والمناطق الريفية، ضمن أجواء التكافل الاجتماعي والعادات المرتبطة بالعيد. وانقسمت آراء المتابعين حول الفيديو، حيث رأى البعض أن السيدة عبرت بعفوية عن استيائها من طريقة التوزيع، بينما اعتبر آخرون أن المقطع يحمل جانبًا كوميديًا ارتبط بأجواء العيد وتعليقات السيدة الساخرة.

