تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليحسم المركز الرابع في جدول الترتيب لأول مرة في تاريخه. هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية التي وضعها رئيس النادي، النائب محمد أبو العينين، في تطوير الفريق. كما أشاد الخبراء بأداء الفريق، مؤكدين أن سيراميكا كليوباترا سيحدد بطل الدوري هذا الموسم.

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز ، تعادل فريق بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

هذا التعادل جاء بعد أداء متوازن من الفريقين، حيث قدم كل منهما عرضًا رياضيًا متميزًا، مع محاولات متكررة من كلا الجانبين لتحقيق الفوز. وقد أشاد مدرب سيراميكا كليوباترا، علي ماهر، بأداء فريقه، مؤكدًا أن هذا التعادل يضمن للفريق المركز الرابع في جدول الترتيب، وهو إنجاز تاريخي للنادي لأول مرة في تاريخه. وقال ماهر في تصريحات صحفية: "إنجاز جديد.. طموح أكبر..

فريقنا يحقق المركز الرابع في الدوري لأول مرة في تاريخه. علي ماهر.. كلاكيت خامس مرة في إفريقيا. سيراميكا كليوباترا".

بفضل هذا التعادل، وصل فريق سيراميكا كليوباترا إلى 44 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة. وقد أثنى العديد من الخبراء على أداء الفريق، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية التي وضعها رئيس النادي، النائب محمد أبو العينين، في تطوير الفريق. وقال خالد أبو بكر، أحد خبراء كرة القدم: "ما يحدث في سيراميكا كليوباترا يؤكد نجاح رؤية النائب محمد أبو العينين".

من جانبه، أشار لاعب الزمالك، خالد جاد الله، إلى أن مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك ستكون صعبة، خاصة بعد الأداء المتميز للفريق في هذا الموسم. وقال جاد الله: "الشحات أفضل جناح في الأهلي.. ومباراة سيراميكا كليوباترا صعبة على الزمالك". كما أكد مدرب سيراميكا كليوباترا، علي ماهر، أن الفريق سيستعد لمواجهة الزمالك دون أي ضغوط، حيث أن الفريق قد حسم مركزه في الدوري.

وقال ماهر: "حسمنا المركز الرابع ونستعد لمواجهة الزمالك بلا ضغوط". من ناحية أخرى، أكد محلل كرة القدم، شبانة، أن سيراميكا كليوباترا سيحدد بطل الدوري هذا الموسم، حيث أن الفريق أصبح منافسًا قويًا في المنافسة على اللقب. وقال شبانة: "سيراميكا كليوباترا سيحدد بطل الدوري هذا الموسم". كما أشاد العديد من المحللين بأداء الفريق في هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق العديد من الإنجازات، منها الفوز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث مرات متتالية في نسخ 2022-2023، 2023-2024، و2024-2025.

وقد قدم الفريق أداءً متميزًا في الدوري المصري الممتاز منذ صعوده لأول مرة في موسم 2020-2021، حيث أنهى موسم 2023-2024 في المركز السادس برصيد 37 نقطة. ونجح الفريق في هذا الموسم في بلوغ المركز الرابع، ومن ثم التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية





