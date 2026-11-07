سيراميكا كليوباترا يحقق فوزاً تاريخياً ويتأهل لكأس مصر

فوز مثير لـ سيراميكا كليوباترا على أبو قير للأسمدة 3-2 ليتأهل لدور الـ16، وسط جدل حول مستقبل حسام حسن مديرًا فنياً للمنتخب الوطني.

حقق نادي سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً ومثيراً على حساب فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة 3-2، ليضمن مقعده رسمياً في دور الـ16 من بطولة كأس مصر. وقد أُقيمت هذه المواجهة الحاسمة مساء يوم السبت، ضمن جولة دور الـ32 من المسابقة، حيث خاض الفريقان مباراة حافلة بالأحداث والأهداف المتبادلة.

تفاصيل المباراة وأهداف الفوز القاتلة

بدأت المباراة بأفضلية واضحة لصالح سيراميكا كليوباترا، الذي سيطر على إيقاع اللعب في الشوط الأول. وانتهى الشوط الأول بفارق هدف نظيف لحساب الفريق الضيف، حيث سجل بيتر كوركيس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 32، ليمنح فريقه الأفضلية قبل فترة الراحة.

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وعند انطلاق الشوط الثاني، ارتفع مستوى أداء فريق أبو قير للأسمدة بشكل ملحوظ، فنجح في قلب الطاولة وتحقيق التعادل قبل التقدم لصالحه. سجل علي حسين هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 53، ليتساوى الفريقان ثم يضيف أحمد فايز الهدف الثاني لأبو قير للأسمدة في الدقيقة 61، مما أثار الذعر في صفوف المنافس.

لم يستسلم سيراميكا كليوباترا للنتيجة، وعاد بقوة للمعركة. نجح بيتر كوركيس في تسجيل هدف التعادل الثاني للفريق في الدقيقة 65، ليعيد الأمور إلى نصابها ويمنح فريقه فرصة الانتظار. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، سجل جراديشار الهدف القاتل الذي حسم المباراة لصالح سيراميكا كليوباترا، مما يعني تأهله للدور التالي.

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جدل مستقبلي وحساسون بشأن المنتخب الوطني

في سياق متصل، أثار الإعلامي إبراهيم فايق ضجة واسعة بعد نشره تصريحًا على حسابه الرسمي يفيد باتخاذ القرار بشأن المدير الفني لمنتخب مصر. وكتب إبراهيم فايق: "انتهى الأمر.. تم اتخاذ القرار بالفعل وسيتم الإعلان عنه الليلة.. حسام حسن لن يكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".

هذا التصريح وضع الأضواء على مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حيث انتظر الكثيرون الإعلان الرسمي من الجهة المعنية لحسم مصير حسام حسن خلال الساعات التالية. وقد أثارت هذه المعلومة حالة من الجدل والنقاش الحاد بين المتابعين والمسؤولين في المجال الرياضي.

دعوة للتكاتف والاستقرار تحت قيادة الاتحاد

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بيانًا رسميًا واضحًا، أكد فيه على ضرورة التكاتف والالتفاف حول منتخب مصر الأول قبل انطلاق معسكره المقرر لشهر نوفمبر. ويخوض المنتخب خلال هذا المعسكر مباراتين هامتين أمام منتخب مالي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني واستقراره تأتي في صدارة أولوياته، بوصفه الممثل الرسمي للكرة المصرية وطموحات جماهيرها الواسعة. وفي ظل ما أثير مؤخرًا من أحداث وتصريحات، شدد الاتحاد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والهدوء، بعيدًا عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر سلبًا على تركيز اللاعبين.

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وختم البيان بالدعوة إلى التركيز الكامل على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على أن أي حديث خارج إطار العمل الرسمي قد يؤثر على جاهزية الفريق. ويأتي هذا التوجه من إدارة الاتحاد في ظل المتابعة الدقيقة لاستعدادات المنتخب، لضمان تقديم أداء متميز في المنافسات القادمة.