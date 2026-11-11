سيراميكا كليوباترا يعين مؤمن سليمان مدرباً وصلاح يلتقي حمادة صدقي

نادي سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين مؤمن سليمان خلفاً لعلي ماهر، بينما التقى محمد صلاح بـحمادة صدقي في مركز المنتخبات الوطنية.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسمياً عن التعاقد مع الكابتن مؤمن سليمان كمدرب رئيسي للفريق الأول لكرة القدم. يأتي هذا القرار خلفاً للكابتن علي ماهر الذي انتقل لقيادة منتخب مصر الوطني. وقد أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي أن هذا الاختيار يجمع بين طموحات الإدارة والرغبة في المنافسة المستمرة.

تفاصيل التعاقديومين سليمان وسيراميكا

صرح معتز البطاوي بأن التعاقد مع مؤمن سليمان جاء في إطار توافق كامل للطموحات المنشودة بين الطرفين. تسعى إدارة النادي للاستمرار في المنافسة على كل البطولات المحلية وتحقيق حلم التمثيل المصري في البطولات الإفريقية الموسم المقبل. كما أعرب الكابتن مؤمن سليمان عن رغبته في العمل على مشروع طويل الأمد مع أحد الأندية الكبرى في مصر.

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يهدف مؤمن سليمان إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي حققها سابقاً على المستوىين المحلي والعربي. كان آخر إنجازاته البارزة تجربته الناجحة التي توجت بالكثير من الإنجازات الرياضية الملموسة. يسعى النادي الآن لبناء فريق قوي قادر على الصمود أمام المنافسات الشديدة في الدوري المحلي.

لقاء صلاح وحمادة صدقي بالمركز

التقى محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم بحمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي. وقع اللقاء داخل مركز المنتخبات الوطنية خلال تواجد صلاح فيه لمتابعة التدريبات. جمع نجم الفراعنة بأحد أفراد الأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية في أجواء تعكس روح الانتماء الحالية.

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حرص محمد صلاح على لقاء حمادة صدقي بشكل مباشر لتعزيز الروابط داخل المنظومة الكروية. يحظى صلاح باهتمام كبير داخل الجهاز الفني واللاعبين الآخرين في المنتخب. يمثل هذا اللقاء خطوة نحو تقوية العلاقة بين مختلف مستويات المنتخبات الوطنية.

رؤية هاني أبوريدة لمشروع الناشئين

أعرب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن فخره بمشهد ناشئي مصر مع نجوم المنتخب الأول. حضر لاعبو منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات الفريق الأول. التقط اللاعبون الصغار صوراً تذكارية مع نجوم الفراعنة في أجواء إيجابية جداً.

أكد أبوريدة أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع مركز المنتخبات الوطنية. يستهدف المشروع توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية في مكان واحد. تمنح هذه البيئة اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بنجوم المنتخب والاستفادة من خبراتهم العملية.

يعكس تواجد لاعبي المنتخبات المختلفة وسط نجوم الفريق الأول روح الانتماء والترابط بين الأجيال. يساعد هذا التفاعل على إعداد عناصر جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية في المستقبل. يعمل الاتحاد على ضمان استمرار هذه الروح الإيجابية بين جميع اللاعبين والفئات العمرية.

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دعم الاتحاد للجهاز الفني الجديد

شدد هاني أبوريدة على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر. أكد دعم مجلس إدارة الاتحاد الكامل للمدير الفني خلال المرحلة المقبلة رغم ضيق الوقت. يواجه المنتخب تحديات كبيرة بسبب وجود مباراتان خلال أقل من أسبوعين فقط.

وجه أبوريدة الشكر لحسام حسن وإبراهيم حسن وأفراد الجهاز السابق تقديرًا لجهودهم. أوضح أن المجلس يكن لهم كل الاحترام لما قدموه من إنجازات خلال فترة توليهم المسؤولية. يسعى الاتحاد لتوفير الأجواء المناسبة لمساعدة الجهاز الفني الجديد على تحقيق أهدافه.

تطرق رئيس الاتحاد أيضاً إلى محادثات سابقة حول احتمالية وجود دور لصلاح في التطورات. أشار شوبير إلى أن صلاح ربما نقل ملاحظات لهاني أبوريدة خلال اجتماع تركيا حول الأوضاع. لم يؤكد وجود تدخل مباشر من اللاعب في قرار إقالة حسام حسن ولكن هناك محادثات مسجلة.