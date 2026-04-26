سيطرة الحرس الثوري على إيران: تحولات في مراكز القوة وتراجع دور القيادة السياسية

تقرير يكشف عن صعود نفوذ قادة الحرس الثوري في إيران وتوليّهم زمام الأمور في الملفات الحيوية، مع تراجع دور القيادة السياسية التقليدية وتدهور صحة الرئيس الإيراني السابق.

كشف تقرير حديث عن تحولات جذرية في هيكل السلطة داخل إيران ، حيث يشير إلى صعود ملحوظ لنفوذ قادة الحرس الثوري ال إيران ي وتوليّهم زمام الأمور في الملفات الحيوية والاستراتيجية للدولة.

ويُظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في دور القيادة السياسية التقليدية، مع محدودية تأثير الرئيس الإيراني السابق، الذي يعاني من تدهور صحي نتيجة إصابات تعرض لها في غارات جوية. ورغم استمرار الرئيس في تلقي الرعاية الطبية المكثفة، بما في ذلك مشاركة الرئيس الحالي في متابعة حالته، إلا أن ظهوره الإعلامي أصبح نادرًا للغاية، ويقتصر على إصدار البيانات المكتوبة.

ويؤكد التقرير أن عملية التواصل مع الرئيس تتم بشكل حصري تقريبًا عبر الرسائل المكتوبة التي تُنقل بسرية تامة، وذلك بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتعقب قيادات الدولة. هذه الإجراءات الأمنية المشددة تمنع حتى كبار المسؤولين من زيارة الرئيس بشكل مباشر، مما يعكس مدى حساسية الوضع وصعوبة الوصول إليه. وفي المقابل، يبرز التقرير دور مجتبى كاميراني، الذي يُوصف بأنه يدير البلاد بشكل تنفيذي، لكنه يعتمد بشكل كبير على مجلس استشاري يضم قادة عسكريين بارزين من الحرس الثوري، والذين يتخذون القرارات بشكل جماعي.

هذا المجلس العسكري يمثل محورًا رئيسيًا في عملية صنع القرار، ويشكل القوة الدافعة وراء التوجهات السياسية والاقتصادية والعسكرية لإيران. ويشير التقرير إلى أن هذا التحول في موازين القوى يأتي في ظل استمرار الخلافات السياسية الداخلية، حيث يفرض الحرس الثوري سيطرته على عملية صنع القرار. وقد وافق الجنرالات في الحرس الثوري على وقف إطلاق نار مؤقت وفتح قنوات للتفاوض مع واشنطن، إلا أن هذه المحادثات تعثرت بسبب استمرار بعض الخلافات الجوهرية.

ويعكس هذا المشهد تحولًا واضحًا في مراكز النفوذ داخل إيران، مع تصاعد دور المؤسسة العسكرية على حساب القيادة السياسية التقليدية. ويؤكد التقرير أن هذا التغيير قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل إيران وعلاقاتها مع المجتمع الدولي. كما يثير التقرير تساؤلات حول مدى استقرار النظام الإيراني وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في ظل هذه التحولات. ويشير إلى أن الحرس الثوري يسعى إلى ترسيخ نفوذه وتوسيع دائرة سيطرته على جميع جوانب الحياة في إيران، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة.

هذا التوجه قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها





