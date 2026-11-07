سيكم القابضة تستهدف 6 مليارات جنيه استثماراً و500 مليون لأدوية 2030

مجموعة سيكم القابضة تعلن عن خطة طموحة لرفع الاستثمارات إلى 6 مليارات جنيه بحلول 2030، مع تحقيق مبيعات أدوية بقيمة 500 مليون جنيه، وفقاً لإعلان رئيس المجموعة.

أعلن " حلمي أبو العيش"، رئيس مجموعة سيكم القابضة ، عن استراتيجية توسعية ضخمة تهدف إلى رفع إجمالي استثمارات المجموعة إلى نحو 6 مليارات جنيه بحلول عام 2030، مع استهداف رفع مبيعات قطاع الأدوية إلى 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وتأتي هذه الإعلانات في إطار تحديث الخطط الاستثمارية بالتعاون مع شركة "بلتون" لتنفيذ برنامج طموح يركز على التوسع الزراعي وتحديث الميكنة.

تفاصيل خطة الاستثمارات والتوسع الزراعي

تهدف مجموعة سيكم القابضة إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة ملياري جنيه خلال الفترة من 2027 حتى 2030، ليرتفع إجمالي استثمارات المجموعة من نحو 4 مليارات جنيه حالياً إلى نحو 6 مليارات جنيه. ويتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تستهدف المجموعة تخصيص نحو 500 مليون جنيه لاستصلاح الأراضي الزراعية، بما يعزز خطة التوسع في المساحات المزروعة.

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كما تؤكد مجموعة سيكم القابضة أن الاستثمارات الجديدة ستتجاوز مليار جنيه في محاور الميكنة والتوسع الزراعي، فضلًا عن الاستثمارات الموجهة للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجموعة أنه تم تخصيص نحو 10 ملايين يورو، بما يعادل قرابة 600 مليون جنيه، لشراء الميكنة والتكنولوجيا الزراعية من الخارج، مما يعكس التزام المجموعة بتحديث الميكنة والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

مصادر التمويل والأداء المالي المستهدف

أوضح "حلمي أبو العيش" أن التوسعات المالية ستتم تمويلها بشكل مناصفة بين الاستثمارات الذاتية والتمويلات البنكية والتنموية، بواقع نحو مليار جنيه لكل منهما. وتعمل المجموعة مع عدد من مؤسسات التمويل التنموي والبنوك الدولية والخضراء، إلى جانب البنوك المحلية، ومن بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري، لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطتها الاستثمارية الكبرى.

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فيما يتعلق بالأداء المالي، كشف "حلمي أبو العيش" أن مجموعة سيكم تستهدف رفع مبيعاتها إلى نحو 2.5 مليار جنيه خلال 2026، مقارنةً بقرابة ملياري جنيه خلال 2025، على أن تصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال 2027، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 20 و25%. كما تستهدف المجموعة تحقيق صادرات بقيمة 19 مليون يورو بنهاية 2026، مقابل نحو 17 مليون يورو خلال العام الماضي، مع رفع المستهدف إلى ما يتراوح بين 22 و23 مليون يورو خلال 2027، بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15%.

توسع الصادرات والأسواق العالمية الجديدة

يواصل قطاع الصناعات الغذائية نموّه كواحد من أبرز محركات التطور داخل المجموعة، حيث وصلت منتجات مجموعة سيكم إلى 32 دولة، وبدأت مؤخرًا تصدير أول شحنة إلى الصين. وتضمّن التوسع دخول الأسواق الأوروبية التي تمثل أحد أبرز الأسواق المستقبلة لمنتجاتها، كما تستهدف المجموعة دخول ما لا يقل عن 5 إلى 6 أسواق جديدة سنويًا، وتشمل الأسواق الواعدة البرازيل وإندونيسيا وماليزيا والهند والصين.

ويعتبر السوق البرازيلية فرصة تصديرية مهمة للنظر إلى حجم الطلب على المنتجات الطبيعية والأعشاب، فيما تستغل المجموعة ميزة تنافسية قائمة على توفير الخامات الزراعية من مزارعها الخاصة ثم تصنيعها وتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة مثل الأجبان والأعشاب والزيوت. كما تشير التقارير إلى أن نحو 80 إلى 90% من مدخلات الإنتاج تعتمد على خامات محلية، وهو ما يدعم قدرة المجموعة على مواجهة تقلبات أسعار الصرف رغم التحديات المؤثرة في حساب التكاليف.

استراتيجية قطاع الأدوية والمنتجات الغذائية

أوضح "حلمي أبو العيش" أن مجموعة سيكم تستهدف الوصول بمبيعات قطاع الأدوية إلى 500 مليون جنيه بحلول 2030، مستفيدة من النمو المتزايد في الطلب على المنتجات الدوائية ذات المصادر الطبيعية. وتمتلك المجموعة ميزة تنافسية في تصنيع هذه المنتجات محليًا، وتعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بمصانعها للوصول إلى التشغيل الكامل قبل اتخاذ قرارات بشأن إضافة طاقات إنتاجية جديدة.

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كما تستهدف المجموعة الوصول بمبيعات قطاع الأدوية إلى ما يتراوح بين 200 و300 مليون جنيه قبل التوسع في الاستثمار في منظومة متخصصة للتصدير. وفيما يخص الصناعات الغذائية، تدرس مجموعة سيكم إطلاق خطوط إنتاج جديدة لمنتجات مثل الزيوت والطحينة والخل، اعتمادًا على توافر الخامات المحلية مثل السمسم، مع التركيز على تقديم منتجات عضوية خالية من المواد الحافظة والإضافات الكيميائية لتلبية احتياجات المستهلك المصري.