سيكولوجية التعافي المبكر: لماذا نشعر بالتحسن فور حجز موعد مع الطبيب؟

تحليل علمي من الدكتورة شيماء طلخان حول ظاهرة التحسن النفسي والجسدي المفاجئ عند طلب المساعدة الطبية ودور الهرمونات في تخفيف الألم وتأثير الأعراض النفسجسمانية.

في العديد من الحالات، يلاحظ الأشخاص ظاهرة غريبة ومثيرة للتساؤل، وهي الشعور بتحسن مفاجئ وملحوظ في حالتهم الصحية أو تراجع شدة الآلام التي كانوا يعانون منها بمجرد القيام بخطوة حجز موعد مع الطبيب المختص.

هذا الشعور، الذي قد يظنه البعض مجرد وهم أو تخيل، أكدت الدكتورة شيماء طلخان أنه حقيقة علمية مرتبطة بتفاعلات نفسية وهرمونية معقدة تحدث داخل الجسم البشري. إن مجرد اتخاذ قرار مواجهة المرض والبحث عن حل طبي يقلل من حدة التوتر والقلق المرتبطين بالمجهول، مما ينعكس إيجابياً على الإحساس الجسدي بالألم. هذا التحول النفسي يبدأ من اللحظة التي يشعر فيها المريض بأنه لم يعد وحيداً في مواجهة معاناته، وأن هناك خطة علاجية في طريقها للتنفيذ، مما يمنح العقل شعوراً بالسيطرة والأمان.

وتفسر الدكتورة طلخان هذه الظاهرة من خلال تسليط الضوء على ما يُعرف بالأعراض النفسجسمانية، وهي حالة تظهر فيها آلام جسدية حقيقية وملموسة نتيجة ضغوط نفسية أو اضطرابات عاطفية، دون وجود سبب عضوي واضح في البداية. فعلى سبيل المثال، قد يعاني الشخص من صداع نصفي مزمن أو آلام في القولون أو تشنجات عضلية تكون في جوهرها تعبيراً عن التوتر المكبوت. وعندما يتم حجز الموعد الطبي، يبدأ الجسم في خفض مستويات هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن استجابة الجسم للضغط والتوتر.

ومع انخفاض الكورتيزول، يبدأ الدماغ في إفراز مواد كيميائية مهدئة ومسكنات طبيعية مثل الإندورفين والدوبامين. هذه الهرمونات لا تحسن الحالة المزاجية فحسب، بل تعمل كمسكنات فعالة للألم، مما يجعل المريض يشعر بتراجع الأعراض الجسدية بشكل سريع ومفاجئ. علاوة على ذلك، تتطرق الدكتورة إلى جانب آخر من التأثيرات النفسية على السلوك الجسدي، وهو ما يُسمى بالأكل العاطفي.

حيث يميل بعض الأشخاص في حالات التوتر أو الشعور بعدم الأمان إلى الإفراط في تناول الطعام كوسيلة دفاعية لاإرادية للبحث عن الراحة النفسية أو ملء فراغ عاطفي معين. هذا السلوك قد يؤدي بمرور الوقت إلى مشاكل صحية حقيقية مثل زيادة الوزن المفرطة والسمنة، والتي بدورها قد تسبب أمراضاً عضوية. لذا، فإن فهم العلاقة الوثيقة بين العقل والجسد يعد أمراً حيوياً للتعامل مع المرض بشكل شمولي.

فالعقل ليس مجرد مراقب للآلام، بل هو محرك أساسي في عملية الشعور بالألم أو التخلص منه. ومع ذلك، تضع الدكتورة شيماء طلخان تحذيراً هاماً جداً لجميع المرضى الذين يختبرون هذا التحسن المفاجئ. فهي تؤكد أن هذا الشعور بالراحة هو تحسن مؤقت وعابر، ناتج عن استجابة نفسية وليس بالضرورة تعافياً عضوياً كاملاً.

ومن الخطورة بمكان أن يقوم الشخص بإلغاء موعد الطبيب بناءً على هذا التحسن، لأن تجاهل الأعراض في هذه المرحلة قد يؤدي إلى إخفاء مشكلات صحية حقيقية تتطلب تدخلاً طبياً فورياً. إن التشخيص الدقيق هو الضمان الوحيد لصحة مستدامة، والاعتماد على الراحة النفسية المؤقتة قد يؤخر اكتشاف أمراض يمكن علاجها بسهولة في بداياتها. لذا، يجب استثمار حالة الهدوء النفسي التي تلي حجز الموعد في الذهاب فعلياً إلى العيادة وإتمام كافة الفحوصات اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية على حد سواء





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأعراض النفسجسمانية هرمونات السعادة الصحة النفسية الأكل العاطفي العلاج الطبي

United States Latest News, United States Headlines