تحذيرات صادرة عن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من تجاوز عتبة الاحترار العالمي وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية، مع التركيز على ضرورة تسريع التحول للطاقة النظيفة ومضاعفة التمويل للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي.

حذر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، سيمون ستيل ، في حوار خاص ومفصل مع منصة سكاي نيوز عربية، من أن كوكب الأرض على وشك أو قد تجاوز بالفعل عتبة الاحترار العالمي البالغة درجة ونصف مئوية، مشيرا إلى أن التبعات الكارثية لهذا الارتفاع الحراري ليست مجرد أرقام إحصائية بل تقاس بملايين الأرواح البشرية التي تهددها المخاطر وتتريليونات الدولارات من الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.

وأكد ستيل أن مؤتمر أنطاليا يأتي في وقت حاسم لتركيز الجهود على تحويل التعهدات الطموحة والأهداف البيئية الملزمة للدول إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع، خاصة في ظل تفاقم الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات المدمرة وموجات الجفاف الشديدة التي تضرب الإنتاج الزراعي والغذائي العالمي، مما يدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع بشكل كبير ويهدد الأمن الغذائي في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.

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خفض توقعات الاحترار العالمي بعد اتفاق باريس

وأوضح الخبير الدولي أن توقعات الاحترار العالمي قد شهدت انخفاضا ملحوظا منذ اتفاق باريس، حيث هبطت التوقعات من أكثر من أربع درجات مئوية إلى 2.6 درجة مئوية، مما يعكس أهمية العمل المكثف وال inmediato لخفض درجات الحرارة مجدداً بعد تجاوز العتبة الحرجة، بهدف ضمان بقاء هذا التجاوز في أضيق نطاق زمني وجغرافي ممكن لتجنب كارثة مناخية لا يمكن عكسها. وشدد ستيل على أن الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره خلال مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين (كوب 28) بالإمارات العربية المتحدة، والخاص بالتحول العادل والمنجز بعيدا عن الوقود الأحفوري في منظومات الطاقة العالمية، يمثل نقلة نوعية في جهود المواجهة، مشددا على ضرورة تنفيذه بالكامل وبطريقة عادلة ومنصفة تضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

ودعا الحكومات إلى ضرورة ضمان إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، موضحا أن التوسع السريع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي في هذا القطاع أصبح ضرورة حتمية. وكشف ستيل عن أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة بلغت نحو تريليوني دولار أمريكي خلال العامين الماضيين، معتبرا أن تسريع وتيرة هذا التحول الأخضر سيمكن مزيدا من الدول من الاستفادة من فرص العمل الخضراء الجديدة، وخفض معدلات التلوث البيئي، وتحسين الصحة العامة للمجتمعات.

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لكنه حذر من أن صعوبة الوصول إلى التمويل الملائم وارتفاع تكلفة رأس المال تشكل عقبة كبيرة تعرقل تنفيذ مشروعات حيوية في العديد من البلدان النامية، مما يستدعي من المجتمع الدولي النظر إلى الوفاء بتعهدات التمويل المناخي ليس كعمل خيري، بل كاستثمار استراتيجي ضروري لتعزيز قدرة الاقتصادات والمجتمعات وسلاسل الإمداد العالمية على الصمود في وجه الأزمات. واستشهد الأمين التنفيذي بتقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يقدر احتياجات البلدان النامية لعمليات التكيف مع تغير المناخ بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035، في حين تراجع التمويل الدولي العام الذي تلقتته هذه الدول من البلدان المتقدمة لهذا الغرض في عام 2024 ليتراوح بين 28.2 و31.7 مليار دولار فقط، مما يبرز فجوة تمويلية هائلة.

تمويل التكيف المناخي وأثر الذكاء الاصطناعي

وأشار ستيل إلى ما تم التوافق عليه في مؤتمر كوب 30 بالبرازيل بشأن رفع مستوى التمويل المخصص لمساعدة الدول النامية الأكثر ضعفاً على التكيف إلى ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، مؤكدا أن مهمة مؤتمر أنطاليا تكمن في ضمان الوفاء التام بالتعهدات القائمة وتسهيل وصول هذه الأموال الحاسمة إلى البلدان والمجتمعات الأشد تضرراً. كما تناول ستيل موضوع الذكاء الاصطناعي بوصفه سلاحاً ذا حدين، حيث يفتح آفاقاً واسعة لتسريع تطوير الحلول المناخية الذكية، لكنه في الوقت ذاته يتطلب كميات ضخمة من الكهرباء والمياه لتشغيل مراكز البيانات الضخمة، مما دفعه للدعوة الملحة لاعتماد الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المراكز وتحسين كفاءتها في استخدام الموارد.

وختم ستيل حديثه بتأكيد أن العمل المناخي أصبح قضية وجودية وضرورة قصوى للبقاء، مؤكداً دوره الجوهري في دعم الأمن الاقتصادي العالمي وتحسين مستويات المعيشة للجميع.