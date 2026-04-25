سيناء: ملحمة استعادة وتنمية مستدامة

تحليل لخطاب الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء، مع التركيز على الربط بين التنمية الاقتصادية والبشرية، وجهود الدولة في تعمير سيناء ومواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى تكريم الأطباء البيطريين وتأكيد أهمية حماية الأرض وبناء المستقبل.

أكد النائب علي الجعيلي، عضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء ، يمثل تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة الدولة المصرية، والتي تقوم على الربط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والارتقاء بالبشر كركيزة أساسية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وأضاف الجعيلي أن الإنجازات التي تحققت في سيناء ما هي إلا امتداد طبيعي لملحمة استعادة الأرض العزيزة، والتي اكتملت بجهود دبلوماسية ناجحة في طابا. وأوضح خلال لقاء تلفزيوني خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية قد دخلت مرحلة جديدة بعد استعادة سيناء، وهي مرحلة تتميز بالتعمير والبناء والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن أي مشروع تنموي حقيقي لا يمكن أن ينجح إلا إذا سبقه بناء بنية تحتية قوية ومتينة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل من خلال إنشاء شبكة من الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي، بالإضافة إلى شبكة طرق حديثة ومتطورة أنهت عزلة المنطقة وربطتها بباقي أجزاء الجمهورية. وأضاف أن سيناء تشهد حاليًا بداية واضحة لمشاريع تنموية ملموسة، تشمل تطوير الطرق والبنية التحتية، وإنشاء تجمعات حضارية جديدة، وتطوير المناطق الزراعية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لتحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمارات والتنمية بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأكد النائب أن الدولة تتعامل مع التنمية باعتبارها أداة استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف، موضحًا أن تعزيز الاستقرار والأمن من خلال التنمية الشاملة يضمن عدم عودة الإرهاب، ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء المستدام والازدهار في سيناء. إن احتفال مصر بعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، هو تذكير دائم بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والتي أسفرت عن انتصار ساحق على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الانتصار العظيم أدى إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من شبه جزيرة سيناء، ورفع العلم المصري خفاقًا فوق أرض سيناء الطاهرة بعد استعادتها بالكامل من المحتل. إن تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة لأرض، بل كان استعادة للكرامة والعزة والسيادة المصرية. لقد كان تحرير سيناء نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، وأرسى دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل، وجه نقيب الأطباء البيطريين تحية تقدير لكل طبيب بيطري يؤدي واجبه في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للوطن.

كما أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أنها تعكس عقيدة الدولة الراسخة في حماية الأرض وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. إن هذه الكلمات تعبر عن التزام الدولة المصرية الراسخ بالدفاع عن أمنها القومي، وتحقيق التنمية المستدامة لشعبها. إن سيناء تمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية، وهي رمز للصمود والعزيمة والإرادة القوية. إن الدولة المصرية عازمة على تحويل سيناء إلى نموذج للتنمية والازدهار، وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات والتنمية المستدامة.

إن مستقبل سيناء مشرق، وسيكون لها دور حيوي في بناء مصر الجديدة





سيناء تحرير سيناء تنمية سيناء الإرهاب الرئيس السيسي

