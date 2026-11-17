تعلن شركة سينجنتا عن إطلاق منصة Cropwise Grower في مصر مع شراكة استراتيجية للجنة مبيدات الآفات لتعزيز الابتكار الزراعي والأمن الغذائي.

تسعى الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات الزراعية سينجنتا إلى ترسيخ حضورها في السوق ال مصر ي من خلال إطلاق منصة Cropwise Grower الرقمية في مصر ، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذه التقنية المتطورة. يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى دعم المزارعين بأدوات مبتكرة تعزز كفاءة الإنتاج الزراعي وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع.

استثمار ضخم في البحث والتطوير

تكمن القوة الدافعة وراء هذه الخطوة في التزام سنجنتا بتخصيص أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم لأنشطة البحث والتطوير، بهدف تعزيز الابتكار في مجالات وقاية المحاصيل والبذور والتقنيات الزراعية المتقدمة. وقد أظهرت الشركة أن مبيعاتها في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بلغت خلال عام 2025 نحو ملياري دولار أمريكي في قطاع وقاية المحاصيل، مما يعكس حجم الثقة والشراكة المتنامية مع الأسواق الإقليمية.

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إطلاق منصة Cropwise Grower الرقمية

كشف أولكا أولكوي شميتهويزن، العضو المنتدب لشركة سينجنتا في منطقة الشرق الأوسط، عن خطط الشركة لطرح منصة Cropwise Grower في السوق المصرية قريبًا، لتستقطب بها المزارعين المصريين نحو استخدام الحلول الرقمية الحديثة. وأكدت شميتهويزن أن الاستثمارات العالمية للشركة تستهدف تطوير حلول رقمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المزارعين، مع التركيز على التقنيات النوعية التي تزيد من الكفاءة وتدعم التنافسية في القطاع الزراعي المحلي.

شراكة استراتيجية للجنة مبيدات الآفات الزراعية

وقعت سينجنتا مذكرة تفاهم مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها محطة مهمة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المتزايدة. وشددت شميتهويزن على أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاجية مع الحد من التأثيرات البيئية السلبية، من خلال تعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات والتقنيات الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات المستدامة.

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برامج تدريبية وتأهيل كوادر وطنية

تتيح مذكرة التفاهم فرصة تطوير برنامج تدريبي عالي التأثير مصمم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمزارعين المصريين، من خلال رفع كفاءة مدربي لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتحسين جودة برامج التدريب على الاستخدام الآمن للمبيدات. كما تتيح الاتفاقية لمدربي اللجنة اكتساب خبرات عملية في تقنيات سنجنتا المتقدمة ومنهجيات البحث وأفضل الممارسات التشغيلية، مما يحقق فوائد طويلة الأمد للجنة والمزارعين على حد سواء.

تأثيرات اقتصادية وأمن غذائي مستدام

يؤكد فريق العمل في سنجنتا أنهم يعملون يوميًا مع المزارعين لتقديم الدعم الميداني ومساعدتهم على الاستخدام الأمثل للأدوات التي توفرها الشركة، في إطار رسالة تلتزم من خلالها الشركة بأن تكون شريكًا حقيقيًا لنجاح المزارعين المصريين. وأكدت أن تمكين المزارع من تحسين جودة وحجم إنتاجه يؤدي إلى توفير المزيد من الغذاء للسوق المحلية، وخلق فرص أكبر للتصدير، بما يترك أثرًا طويل الأمد على النمو الاقتصادي للبلاد ويعزز أمنها الغذائي بشكل مستدام.