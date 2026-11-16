سينجنتا ولجنة المبيدات تلتقيان لبرنامج تأهيل المزارعين

سينجنتا أجرو مصر ولجنة مبيدات الآفات الزراعية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب المزارعين وتحسين الأمن الغذائي وفق رؤية مصر 2030.

وقعت شركة سينجنتا أجرو مصر وشركة سينجنتا للزراعة مذكرة تفاهم استراتيجية مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية (APC) في إطار جهد مشترك لدعم تدريب وتأهيل المزارعين المصريين. يهدف هذا الاتفاق الجديد إلى تعزيز القطاع الزراعي في مصر، ودعم أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي.

تفاصيل آلية التعاون والاستراتيجيات المتبعة

تتوافق مذكرة التفاهم مع الأولويات المشتركة للجانبين فيما يتعلق بنجاح المزارعين وأفادتهم، كما تسهم في تحقيق طموحات الدولة الأوسع نطاقاً في مجال الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي. تدعم هذه الشراكة طموحات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية والقيمة المضافة للإنتاج والصادرات الزراعية.

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كما تتيح الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمختلف الأطراف عبر سلسلة القيمة الزراعية التعاونَ من أجل التصدي للتحديات المشتركة. تؤكد مذكرة التفاهم مجدداً دعم سينجنتا للجنة مبيدات الآفات الزراعية وللمزارعين المصريين، وتسعى إلى توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية وتشجيع المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة الأعلى.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم لجنة مبيدات الآفات الزراعية وسينجنتا التعاون في تنفيذ مبادرة تدريب المدربين، التي تركز على توعية المزارعين بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنتجات وقاية المحاصيل. يعتمد هذا النموذج على شبكة اللجنة الواسعة لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لهذا التعاون، والوصول إلى مزيد من المزارعين بما يسهم في تنمية معارفهم وخبراتهم الفنية.

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أطراف العمل والتزامات الشركة العالمية

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن التكامل وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية يمثلان إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للجنة. وأوضحت أن الإعلان اليوم يمثل إطلاق مرحلة جديدة وأكثر تقدماً من التعاون البنّاء، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق المصالح المتبادلة.

من جانبها، صرح أولكوي شميتهويزن، العضو المنتدب لشركة سينجنتا في منطقة الشرق الأوسط، بأن الشركة تفخر بدعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تدريب المزارعين المصريين. وأشارت إلى وجود التزام راسخ تجاه القطاع الزراعي في مصر يمتد على مدار 52 عاماً من العمل في السوق المصري.

الآثار المباشرة وتطلعات الأمن الغذائي

توفر المذكرة الدعم المؤسسي لمدربي اللجنة، بما يمكّنهم من تقديم برامج تدريبية وفقاً لأعلى المعايير، إلى جانب توفير الدعم العملي لعدد أكبر من المزارعين. تشمل مجالات التعاون المحتملة تنفيذ برنامج متكامل لتدريب مدربي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وإتاحة الفرصة للمتخصصين لاكتساب خبرات عملية.

كما سيعمل الجانبان على تعزيز برامج تدريب المزارعين في جميع أنحاء مصر بشأن الاستخدام الآمن لمنتجات وقاية المحاصيل. يستفيد المزارعون من ممارسات زراعية أكثر أماناً وصحة، وممارسات أكثر استدامة تدعم استمرارية النشاط الزراعي على المدى الطويل وتعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

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المستقبل والإطار التشغيلي للمستوى الأعلى

وتهدف سينجنتا إلى تمكين المزارعين من النجاح من خلال الابتكار القائم على العلم، والحلول المستدامة، والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، بما يسهم في ضمان توفير غذاء كافٍ وآمن ومغذٍ وبأسعار مناسبة للجميع. تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأشكال التعاون الاستراتيجي عناصر أساسية في تحقيق أهداف الأمن الغذائي على المستويين الوطني والعالمي.

ويتمثل الهدف النهائي لهذا التعاون، وفقاً لما هو موضح في مذكرة التفاهم، في دعم زراعة آمنة ومنتجة ومستدامة قادرة على توفير الغذاء لعدد متزايد من السكان. يدعم ذلك بشكل مباشر هدف رؤية مصر 2030 المتمثل في تنمية القدرات البشرية بالقطاع الزراعي، من خلال بناء قدرات المزارعين وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات الزراعية.