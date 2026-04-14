سيولة مرورية في القاهرة والجيزة وانتشار أمني مكثف

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة و الجيزة سيولة مرور ية ملحوظة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، وذلك بالتزامن مع انتشار رجال الأمن وال مرور لتسهيل حركة المركبات والحد من أي ازدحامات محتملة. وقد لوحظت هذه السيولة في العديد من المناطق الحيوية، مما يدل على الجهود المبذولة لتنظيم حركة ال مرور وتسهيل تنقل المواطنين.

و شملت هذه المناطق كوبري أكتوبر، الذي شهد حركة مرور سلسة للقادمين من محافظة الجيزة باتجاه وسط البلد، وكذلك في الاتجاه المعاكس. وامتدت السيولة لتشمل ميدان التحرير وصولاً إلى مدينة نصر، بالإضافة إلى محور النصر المؤدي إلى المنصة. كما شهد شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة سيولة نسبية في حركة المرور وصولاً إلى الطريق الدائري، مما ساهم في تخفيف الضغط على هذه المناطق.

علاوة على ذلك، لوحظت سيولة نسبية على كوبري 15 مايو للمتجهين من وسط البلد إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، مما عزز من انسيابية الحركة المرورية في هذه المناطق الحيوية. هذه الجهود المستمرة تهدف إلى توفير بيئة مرورية آمنة وسهلة لجميع مستخدمي الطرق، والحد من أي تأخير أو تعطيل قد يؤثر على حركة الحياة اليومية للمواطنين.

بالإضافة إلى المناطق المذكورة، شهدت مناطق الزمالك انتظامًا في حركة المركبات، بينما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المرور للقادمين من شارع جامعة الدول وصولاً إلى مطلع كوبري 15 مايو. كما سارت حركة السيارات بسلاسة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو في القاهرة، مما خفف من حدة الازدحامات في هذه الطرق الرئيسية.

ولوحظ انتظام في حركة المرور في مناطق حيوية أخرى مثل كوبري أكتوبر وميدان رمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، مما يدل على التنسيق الجيد بين الإدارات المعنية. و امتدت هذه الانسيابية لتشمل ميدان التحرير ووسط القاهرة، مع انتظام حركة السير في جميع المداخل المؤدية إلى الميدان.

علاوة على ذلك، شهدت مناطق كورنيش النيل سيولة مرورية، وكذلك الحال بالنسبة للمتجهين إلى مناطق حلوان والملك الصالح. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مستمرة لتحسين تجربة التنقل للمواطنين، وضمان سهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة.

في سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وذلك بالتزامن مع استكمال الأعمال الإنشائية في شارع الهرم، والتي تمتد من منطقة سهل حمزة حتى ومبي. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على انسيابية حركة المرور في المنطقة، وتخفيف أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن أعمال البناء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت النيابة الإدارية بتهنئة المواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، مما يعكس اهتمامها بالمناسبات الدينية والاجتماعية. كما شهد رئيس النيابة الإدارية احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة، مما يؤكد على التنوع الديني والتعايش السلمي في المجتمع المصري.

و تضمنت الأحداث أيضًا اختتام برنامج التحول الرقمي في الدولة لأعضاء النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتعزيز الكفاءة في العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم اختتام ندوة النيابة الإدارية حول مكافحة الفساد والأمن القومي والحوكمة، والتي ناقشت قضايا مهمة تتعلق بحماية المال العام وتعزيز الشفافية.

و في سياق متصل، وقعت النيابة الإدارية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، مما يعزز التعاون القانوني والقضائي بين الجهات المختلفة.





