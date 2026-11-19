الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة للتوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والبيئة، وتعزيز العلاقات الثنائية.

في خطوة لتعزيز الروابط الاستراتيجية بين القاهرة وطرابلس، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، يوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك في مقر الرئاسة. جاء هذا الاجتماع الرسمي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة ، من الجانب المصري، بينما مثل الجانب الليبي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، حيث تم التركيز على سبل تطوير التعاون الثنائي في عدة قطاعات حيوية.

مباحثات تركز على العلاقات الثنائية والاستقرار

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سيادته على ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما يشمل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار لتحقيق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار.

Also read الدولار عالميًا يتراجع بعد 7 جلسات من المكاسب قرب أعلى مستوى

وشدد الرئيس المصري على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها. ومن جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمناً العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ومشيراً إلى حرص بلاده على العمل مع مصر لتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

مواضيع قنصلية وتنسيق أمني بين الوزارات

تطرق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في المباحثات إلى عدد من القضايا القنصلية الملحة، تتعلق بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، بالإضافة إلى وضع الطلبة الليبيين المقيمين في مصر. كما ناقش الجانبان تسهيل دخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي المشترك، مما يعكس الاهتمام المتبادل بتحسين ظروف التنقل والإقامة.

Advertisement

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وللعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا. وأشار إلى التوافق على التحرك بشكل إيجابي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على إجراء تنسيق مكثف بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك القضايا القنصلية في أقرب وقت ممكن.

توقيع اتفاقيات في الطاقة والموارد الطبيعية

في ختام المباحثات، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة. تركزت هذه الاتفاقيات على التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مما يعكس اهتمام الجانبين بالاستغلال الأمثل للموارد المائية الطبيعية المتاحة.

كما شملت الاتفاقيات تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، والتعاون في مجال الموارد الطبيعية بشكل أوسع. وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز القدرات الصناعية والطاقوية في البلدين من خلال شراكات استراتيجية مدروسة تعزز من الأمن الطاقي وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة.

تعزيز التعاون في المعرفة والعمل والشباب

بالإضافة إلى القطاعات الطاقة والموارد، تناول الطرفان تطوير التعاون في مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات. كما تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب.

Advertisement

وأخيراً، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الإعلامي والاتصال الحكومي، بهدف تحسين التواصل المؤسسي بين البلدين. وقد تم خلال اللقاء تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة بالمنطقة.