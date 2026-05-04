شاكيرا تهز ريو دي جانيرو بحفل تاريخي يحقق أرقامًا قياسية

أحييت النجمة الكولومبية شاكيرا حفلًا ضخمًا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، جذب مليوني شخص وحقق عائدات اقتصادية كبيرة. الحفل يعتبر الأكبر في مسيرتها الفنية.

تصدرت النجمة الكولومبية شاكيرا عناوين الأخبار ومؤشرات البحث على محركات الإنترنت، وخاصة جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحيائها ل حفل موسيقي ضخم ومذهل على شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيل ية.

وقد وصف مسؤولون في المدينة هذا الحفل بأنه الأكبر والأكثر حشدًا للجمهور في مسيرة شاكيرا الفنية الحافلة بالإنجازات. لم يكن هذا الحدث مجرد حفل موسيقي عادي، بل كان احتفالًا ثقافيًا وفنيًا كبيرًا، جذب أنظار العالم إلى البرازيل وأكد مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات العالمية الكبرى. شهد الحفل حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث قدرت الأعداد بحوالي مليوني شخص، وهو رقم قياسي يحكي عن الشعبية الجارفة التي تتمتع بها شاكيرا في البرازيل والعالم.

تحول شاطئ كوباكابانا إلى ساحة احتفال ضخمة، امتلأت بالحماس والطاقة الإيجابية، حيث امتزجت الموسيقى الراقصة مع أصوات الجمهور المتحمس. لم يقتصر تأثير هذا الحفل على الجانب الترفيهي فحسب، بل امتد ليشمل الجانب الاقتصادي أيضًا، حيث ساهم في تعزيز السياحة في مدينة ريو دي جانيرو.

وتعتمد مدينة ريو بشكل متزايد على استضافة هذه الفعاليات الفنية والثقافية الكبرى كجزء من استراتيجيتها للترويج السياحي، وذلك ضمن مهرجان «تودو موندو نو ريو» أو «الجميع في ريو»، الذي يهدف إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم وتعزيز الحركة السياحية خلال شهر مايو. وقد قدرت عائدات الحفل الاقتصادي بنحو 161.45 مليون دولار أمريكي، استفادت منها قطاعات حيوية مثل الفنادق والمطاعم وشركات النقل والتجارة المحلية، مما يؤكد الأثر الإيجابي المباشر لهذه الفعاليات على الاقتصاد المحلي.

بدأ الحفل بعرض بصري مذهل للطائرات المسيرة، حيث رسمت هذه الطائرات في سماء كوباكابانا صورة ذئب، وهو رمز مميز يرتبط بشاكيرا ويعبر عن قوتها وشخصيتها الفريدة. ثم خاطبت شاكيرا جمهورها بحماس وشغف باللغة البرتغالية، معربة عن حبها العميق للبرازيل وقائلة: «البرازيل.. أحبك، من السحري أن أرى ملايين الأرواح متحدة من أجل الغناء والرقص والاحتفال بما هو مهم حقًا».

قدمت شاكيرا خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها الأغنية الشهيرة «الوركان لا يكذبن» (Hips Don't Lie)، والأغنية الكلاسيكية «أنطولوجيا» (Antología)، بالإضافة إلى الأغنية التي أصبحت نشيدًا عالميًا «واكا واكا.. هذا هو وقت أفريقيا» (Waka Waka (This Time for Africa))، والتي ارتبطت بذاكرة الكثيرين بأجواء كأس العالم لكرة القدم 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا.

ولم تكتف شاكيرا بتقديم وصلة غنائية ممتعة، بل شاركها على المسرح عدد من النجوم البرازيليين المعروفين، مما أضفى على الحفل المزيد من الحيوية والتنوع، وتفاعل معهم الجمهور بحماس كبير. هذا الحفل لم يكن مجرد عرض فني، بل كان تجسيدًا للوحدة والتلاحم بين الثقافات المختلفة، ورسالة سلام ومحبة للعالم أجمع





