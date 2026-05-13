شاهد كيف تسيطر جامعة الدول العربية على الصندوق العربي للمعونة الفنية الأفريقي

ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، اليوم الأربعاء 13 مايو الجاري، اجتماع الدورة الستين ل مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة.

جاء ذلك بعضوية كل من الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق السفير محمد لحيبوزي والسفراء وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدول التالية: تونس – الجزائر – العراق – فلسطين – جمهورية القمر – ليبيا – مصر – المغرب، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الاجتماع شهد استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2025، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2026.

المساهمات العربية في دعم الصندوق الإفريقي كما نقل رشدي تأكيد الأمين العام على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي – الإفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية – الإفريقية.

كما أوضح المتحدث أن الأمين العام عبّر، خلال الاجتماع، عن قلقه حيال الصعوبات المالية التي doświadczها الصندوق والتي تشمل عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنة الصندوق. وقال المتحدث إن السفراء أعضاء مجلس الإدارة أكدوا خلال أعمال الدورة على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام والصندوق وتقديم كل أوجه الدعم له وفي مقدمتها سداد مساهمات الدول في ميزانته، خاصة في ظل تراجع الدور العربي في إفريقيا، وتغلغل أطراف أخرى في القارة الإفريقية بطرق مختلفة.

وأشار رشدي إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي 2025 /2026، من تنفيذ 70 دورة تدريبية لصالح 1126 متدرباً إفريقياً في مجالات الهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 100 منحة دراسية لطلاب من 20 دولة إفريقية بالجامعات العربية. كما يعتزم الصندوق تنظيم 40 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم 2026 /2027 وتقديم 100 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، ويقوم بهذه الأنشطة بإمكانات أقل من 10% من الموازنة المعتمدة له





