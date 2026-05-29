شاومي تطلق السوار الذكي Xiaomi Smart Band 10 Pro عالمياً ببطارية تدوم 21 يوماً

أعلنت شاومي عن إطلاق السوار الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 10 Pro في الأسواق العالمية، ببطارية تدوم حتى 21 يوماً، وشاشة AMOLED بقياس 1.74 بوصة وسطوع 2000 شمعة، ومستشعرات صحية متطورة.

أعلنت شركة شاومي رسمياً عن إطلاق السوار الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 10 Pro في الأسواق العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عنه لأول مرة في الصين.

يأتي الإطلاق بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة، مما يعكس استراتيجية شاومي في تقديم منتجات متكاملة للمستخدمين. يواصل Smart Band 10 Pro فلسفة شاومي في تقريب سلسلة الأساور الذكية من فئة الساعات الذكية، مع الحفاظ على التصميم الخفيف والعملي الذي اشتهرت به السلسلة. يتميز السوار بشاشة AMOLED بقياس 1.74 بوصة مع حواف متناظرة نحيفة ومعدل تحديث 60 هرتز، وتوفر الشاشة سطوعاً يصل إلى 2000 شمعة، مما يمنح تجربة استخدام واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ورغم الشاشة الأكبر، لا يزال السوار يحافظ على تصميم نحيف بسمك يبلغ 9.7 ملم، ووزن 21.6 جراماً دون السوار. يتوفر الإصدار القياسي بهيكل من الألمنيوم، إلى جانب إصدار سيراميكي فاخر يمنح الجهاز مظهراً أكثر تميزاً





