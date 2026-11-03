شباب مصر: توجيهات السيسي لاستثمار النشء وبناء اقتصاد المعرفة عبر منصة إلكترونية

توجيهات السيسي لاستثمار النشء: النائب عادل زيدان يشيد بالأكاديمية الوطنية ومنصة شباب مصر لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر.

أشاد النائب عادل زيدان ، عضو مجلس الشيوخ المصري، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن التوسع في برامج إعداد النشء داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب. ويأتي هذا التأكيد في إطار إتاحة الفرص للأطفال والشباب للمشاركة بشكل فاعل من خلال منصة " شباب مصر". كما أكد النائب على أهمية تنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين الحكومييين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية. وأشار إلى أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ مراحل الصغر الأولى.

استثمار النشء ركيزة للتنمية المستدامة

في بيان صحفي رسمي، أوضح عادل زيدان أن إعداد أجيال جديدة تمتلك الوعي الكافي والقدرة على التفكير الناقد والابتكار وتحمل المسؤولية، يمثل ركيزة أساسية لاستدامة عملية التنمية الشاملة في البلاد. وبيّن أن إتاحة قنوات مؤسسية واضحة للشباب والأطفال للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم الخلاقة تساهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب المبكرة. كما أن هذه المنصات تعزز شعورهم بالمشاركة المجتمعية والانتماء الوطني ومسؤولية الحفاظ على الوطن.

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واستعرض زيدان توجيهات الرئيس بإبراز النماذج المتميزة من النابغين والمتفوقين والعباقرة، وتعريف المجتمع بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة. وأكد أن هذه الخطوة تحمل رسالة مهمة ومباشرة، مفادها أن النجاح والتفوق والعلم والابتكار يجب أن تكون هي النماذج التي يحتفي بها المجتمع ويقدمها للأجيال الجديدة. وأضاف أن هذه النماذج تعمل باعتبارها قدوة ملهمة تؤثر إيجابياً في سلوكيات الشباب وتشجعهم على المثابرة.

ترسيح قيم العلم والابتكار في المجتمع

وشرح زيدان أن الاحتفاء بالمتفوقين لا ينبغي أن يقتصر فقط على تكريمهم في المناسبات الرسمية التقليدية، وإنما يجب أن يمتد إلى ترسيح حضورهم في الوعي المجتمعي. وأوضح أن هذا النهج يخلق بيئة محفزة باستمرار على الاجتهاد والتميز، ويعيد الاعتبار الحقيقي لقيمة العلم والبحث العلمي والابتكار كركائز أساسية للتقدم. كما أشار إلى أن هذا التركيز يساعد في نقل الخبرات والمعرفة بين الأجيال المختلفة داخل المجتمع المصري.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجيه السيد الرئيس بالاهتمام بالبحث العلمي والنابغين من خلال برنامج "دولة الابتكار" يمثل خطوة مهمة واستراتيجية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من العقول المصرية المتميزة والقدرات البشرية الواعدة في الدولة. وأكد أن الاستثمار في الموهوبين هو استثمار مباشر في قدرة الدولة على المنافسة محلياً ودولياً والتقدم نحو مجتمعات أكثر تطوراً.

تحدي القراءة العربي نموذج للإلهام

وخصص النائب عادل زيدان جزءاً من بيانه للتهنئة لل طالبة ميار عثمان بمناسبة فوزها بجائزة تحدي القراءة العربي لعام 2026. واعتبر أن هذا الفوز يمثل نموذجاً مشرفاً لما يمتلكه أبناء مصر من قدرات وإمكانات فذة تستحق الدعم والرعاية المستمرة من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية. متمنياً لها المزيد من النجاح والتفوق، وأن تكون تجربتها الناجحة مصدر إلهام لكثير من الأطفال والشباب الآخرين في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتعليم، حيث تعمل المنصات الإلكترونية والمؤسسات الأكاديمية على توفير بيئة داعمة للإبداع. وتؤكد الحكومة أن دعم المواهب لا يقتصر على الجانب الثقافي فقط، بل يشمل المجالات العلمية والتقنية التي تساهم في تنويع الاقتصاد. كما تهدف هذه البرامج إلى خلق جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بمهارات عالية.

ويمثل الاهتمام بالصحة العقلية والفكرية للشباب عبر المنصات الرقمية مثل منصة "شباب مصر" جزءاً من استراتيجية شاملة لدمجهم في العملية التنموية. كما أن التعريف بالإنجازات في الأماكن العامة يساهم في تغيير الصورة النمطية عن الشباب وجعلهم محوراً للثقة والتقدير. وتواصل الحكومة Egyptian العمل على تفعيل هذه الآليات لضمان استدامة النمو البشري والاقتصادي في البلاد.