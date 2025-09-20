شباب الطائرة المصرية يحققون لقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون

توج المنتخب المصري لشباب الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا بعد فوزه على نظيره الكاميروني في المباراة النهائية. هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة من الانتصارات المميزة والاداء القوي للاعبي المنتخب، مما يعكس تطور كرة الطائرة المصرية. وشهدت البطولة مشاركة ثمانية منتخبات أفريقية.

تُوج المنتخب المصري لشباب ال كرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا ، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل ال رياضة المصرية. جاء هذا التتويج بعد أداء قوي ومميز طوال البطولة، حيث تغلب الفراعنة الصغار على المنتخب الكاميرون ي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

هذا الفوز المستحق لم يأت من فراغ، بل كان تتويجًا لمسيرة حافلة من الانتصارات المتتالية التي حققها المنتخب المصري خلال البطولة، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الناشئين في كرة الطائرة المصرية. هذه البطولة كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرات اللاعبين الصغار، الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات، مما يبشر بمستقبل مشرق للكرة الطائرة المصرية. \بدأت رحلة المنتخب المصري نحو اللقب الأفريقي بالتأهل إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات الحاسمة. في طريقه إلى النهائي، قدم المنتخب المصري عروضًا قوية ومميزة، حيث فاز على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في دور المجموعات، وبعد ذلك، حقق فوزًا ساحقًا على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، مؤكدًا تفوقه وقوته. علاوة على ذلك، استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بفوز مستحق على منتخب زيمبابوي بنفس النتيجة، 3-0. وفي مباراة أخرى مثيرة، تغلب على منتخب أوغندا بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت تقلبات في المستوى والمجريات. هذه الانتصارات المتتالية أظهرت مدى قوة المنتخب المصري وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف والمنافسين، مما منحه الثقة اللازمة للمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب. يقود بعثة المنتخب المصري الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، و يضم الجهاز الفني نخبة من الكفاءات، بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا. \تضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة 12 لاعبًا موهوبًا، هم: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال. هؤلاء اللاعبون قدموا أداءً رائعًا طوال البطولة، وأظهروا مهاراتهم وقدراتهم الفردية والجماعية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. و شارك في البطولة ثمانية منتخبات هي: مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، ما يدل على حجم المنافسة الشديدة التي شهدتها البطولة. في سياق آخر، شهدت الرياضة المصرية أحداثًا أخرى في نفس اليوم، حيث طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراته مع سيراميكا، بينما تستعد بعثة نادي بيراميدز للسفر إلى السعودية لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال





