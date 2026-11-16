شبانة يكشف تفاصيل تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

الإعلامي محمد شبانة يوضح حالة محمد هاني الفنية ويستبعد ترشيحه لجائزة بوشكاش، مؤكدا أن الأهلي تسعى لتجديد عقده رغم الخلافات المالية.

كشف الإعلامي محمد شبانة ، من خلال برنامجه التلفزيوني "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، عن تفاصيل هامة تتعلق بمستقبل النجم محمد هاني مع النادي الأهلي ، مؤكدًا أن إدارة النادي بدأت خطوات عملية لصفقة التجديد. وأكد شبانة أن اللاعب محمد هاني يمر بإحدى أفضل فتراته الكروية على مستوى مسيرته، مشيرا إلى أن تألقه الأخير في صفوف المنتخب الوطني والفريق الأول كان مؤثرا جدا.

تألق هاني مع الأهلي والمنتخب المصري

وصف محمد شبانة الأداء المتميز الذي قدمه محمد هاني في المباريات الأخيرة بأنه ملحمة حقيقية، مشيرا إلى أنه أصبح لاعبًا مختلفًا تمامًا عن السابق. ولفت إلى أن الهدف الذي سجله بقميص المنتخب الوطني ليس مجرد أول هدف له مع الفريق، بل كان نتيجة قدرة فائقة وجرأة كبيرة في التنفيذ، مما أذهل الجميع بمهارته.

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وأوضح الإعلامي أن التسديدة التاريخية التي نفذها محمد هاني من خارج منطقة الجزاء، والتي وصفت بأنها ظاهرة جديدة عليه، تتطلب لاعبًا عالميًا وقادرًا على اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة. وأشارت التحليلات إلى أن هذه المهارة التي ابتدعها هاني بدأت تترسخ معه في صفوف الأهلي، حيث استغل فرصة اللعب برجله الخلفي لتنفيذ ضربة حرة مذهلة.

تحليل فني لاستحالة ترشيح بوشكاش

تطرق محمد شبانة إلى الإشادة الواسعة التي حظي بها هدف محمد هاني، والتي أدت إلى تداول أنباء حول ترشيحه لجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم. ومع ذلك، أوضح أن فرص الفوز بالتكريم مستحيلة عمليًا، وذلك يعود لانتهاء المهلة الرسمية المحددة للترشيحات قبل تسجيل الهدف أو إعلانه رسميًا.

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أكد شبانة أن الهدف كان يتطلب شجاعة كبيرة من اللاعب، مشيرًا إلى أنه لم يكن يدرك مدى "قلب الأسد" الذي يمتلكه هاني قبل هذا الحدث الكروي. واستعرض الإعلامي التفاصيل التقنية للتسديدة، موضحًا أن الكرة التي دارت في الهواء بشكل يوصف بالـ"موزة" ودخلت الزاوية البعيدة من أمام خط الـ18 متر، هي إنجاز يتطلب مهارات نادرة.

تفاصيل تجديد العقد والموقف المالي

فيما يخص ملف التجديد، قال شبانة إن إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة بالنادي قامت بخطوات جادة لتقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات حول بعض التفاصيل المالية بين اللاعب والإدارة. وأشار إلى أن اللاعب يستحق التقدير المناسب بعد ما قدمه للفريق، وأن الفرق المتبقية ستتعامل معها من خلال بنود متعلقة بالمشاركة في الإعلانات لتعويض الفارق المالي.

شدد محمد شبانة على أن النادي الأهلي سيعاني من خسارة كبيرة جدًا إذا فشل في تجديد عقد محمد هاني، واصفًا إياه باللاعب الأخلاقي والملتزم الذي يعتبر الظهير الأيمن الأساسي للفريق. وتحدث عن قدرة اللاعب على العمل مع عدد كبير من المدربين، حيث يظل عنصرا أساسيا لا غنى عنه لأي مدير فني يتولى تدريب الفريق.