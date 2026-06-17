شباك التذاكر المصري: 'الكلاب السبعة' يتصدر ويحقق أرقاماً قياسية

تقرير عن إيرادات أفلام عيد الأضحى وموسم الصيف في مصر، مع تصدر فيلم 'الكلاب السبعة' وترتيب الأفلام الأخرى.

مع دخول موسم الصيف ، بدأت دور العرض السينمائية في مصر استقبال أفلام جديدة تُضاف إلى قائمة الأفلام المتنافسة منذ موسم عيد الأضحى. ففي الأسبوع الماضي، طرح فيلم "الكراش"، تلاه فيلم "القصص" اليوم، وهو من إخراج أبو بكر شوقي وبطولة نيللي كريم وأمير المصري.

وتستقبل دور العرض خلال الفترة المقبلة مجموعة أخرى من الأفلام، أولها "صقر وكناريا" من إخراج حسين المنباوي وبطولة محمد إمام وشيكو، والمقرر طرحه في 25 يونيو الجاري، ويليه "شمشون ودليلة" من إخراج رؤوف السيد وبطولة أحمد العوضي ومي عمر، والمقرر طرحه يوم 8 يوليو، ثم "ابن مين فيهم" يوم 9 يوليو المقبل، من إخراج هشام فتحي وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ثم فيلم "محمود التاني" من إخراج عبد العزيز النجار وبطولة كزبرة وأحمد غزي يوم 22 يوليو.

ورغم مرور 3 أسابيع على انطلاق موسم عيد الأضحى، فإن صدارة شباك التذاكر لا تزال محسومة لفيلم "الكلاب السبعة - 7 Dogs"، الذي حقق أمس مليونًا و896 ألف جنيه، بما يوازي 11 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 22 يومًا إلى 177 مليونًا و30 ألف جنيه، بما يوازي مليونًا و198 ألف تذكرة. كما تجاوزت إيراداته بالدولار على مستوى العالم العربي 17 مليونًا و214 ألف دولار، بما يوازي 2 مليون و206 آلاف تذكرة، بحسب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وبذلك يحتل الفيلم المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، متقدمًا على أفلام "الفيل الأزرق 2" و"الشاطر" و"كيرة والجن" و"الحريفة 2" و"بيت الروبي" و"المشروع X"، ويفصل بينه وبين صاحب المركز الثالث "سيكو سيكو" حوالي 7 ملايين و915 ألف جنيه، إذ حقق "سيكو سيكو" وقت عرضه العام الماضي 185 مليونًا و215 ألف جنيه. وفي المركز الثاني، جاء فيلم "إذما" محققًا مليونًا و85 ألف جنيه، بما يوازي 6 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 22 يومًا عرض إلى 35 مليونًا و631 ألف جنيه، بما يوازي 221 ألف تذكرة.

والفيلم يشارك في بطولته أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجاسيكا حسام الدين، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق تحمل نفس الاسم، ويُعد الفيلم أولى تجارب محمد صادق الإخراجية، وإنتاج محمد حفظي وهاني أسامة. وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "الكلام على إيه" محققًا 880 ألف جنيه، بما يوازي 5 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 35 يومًا إلى 77 مليونًا و441 ألف جنيه، بما يوازي 508 آلاف تذكرة. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي يتناول حكاية أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، إذ يواجه كل زوجين تحديًا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة.

و"الكلام على إيه" من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وبطولة سيد رجب، وانتصار، ومصطفى غريب، وأحمد حاتم، ودنيا سامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، وخالد كمال، وآية سماحة. وفي المركز الرابع جاء فيلم "الكراش" وهو الفيلم الثاني الذي ينافس به الفنان أحمد داود في هذا الموسم، محققًا 532 ألف جنيه، بما يوازي 3 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أيام عرض إلى 4 ملايين و310 آلاف جنيه، بما يوازي 28 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته كل من أحمد داود، وميرنا جميل، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، إذ يستكشف فكرة الحب من النظرة الأولى والتحديات التي يواجهها العشاق. وتركز القصة على علاقة غير متوقعة بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، وما يبدأ كلقاء عابر يتحول سريعًا إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

واستقر في المركز الخامس والأخير فيلم "أسد" محققًا 371 ألف جنيه، بما يوازي ألفي تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 35 يومًا إلى 80 مليونًا و758 ألف جنيه، بما يوازي 531 ألف تذكرة. وتدور أحداث فيلم "أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يتناول قصة "أسد"، العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة، ما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده.

ومع تصاعد الأحداث وسلبه أغلى ما يملك، يتحول الصمت إلى ثورة غضب، ليجد نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد، بينما تمتد تداعيات معركته لتطرح تساؤلات حول مصير العبودية في البلاد خلال تلك المرحلة. ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش





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