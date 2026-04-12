شبانة ينتقد أزمة الأهلي واتحاد الكرة: صراع نفوذ يهدد الدوري المصري

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة، واصفًا إياها بـ"فيلم بوليسي" يعكس حالة من الفوضى في الكرة المصرية. وأشار إلى صراع نفوذ، وهاجم أداء لجنة الحكام، وطالب بالشفافية ونشر تسجيلات الـVAR، محذرًا من تداعيات الأزمة على الدوري.

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأزمة المستمرة بين النادي الأهلي و اتحاد الكرة المصري، معتبرًا أن هذه الأزمة تعكس حالة من الفوضى والارتباك في إدارة شؤون كرة القدم المصرية. وصف شبانة، خلال ظهوره في برنامج 'نمبر وان' على قناة CBC، ما يحدث بأنه 'فيلم بوليسي' بين الأهلي و اتحاد الكرة ، مشيرًا إلى أن هذا الصراع يأتي في ظل 'حرب شعواء'، حيث يواجه الأهلي ، بوصفه النادي الأكبر في الشرق الأوسط، تعاملًا غير لائق من مسؤولي الاتحاد. وأكد أن هذا المشهد يعكس حالة من العبث والفوضى التي تعيشها الكرة المصرية.

تطرق شبانة إلى تفاصيل أزمة جلسة الاستماع الخاصة بتقنية الفيديو المساعد (VAR)، منتقدًا أداء لجنة الحكام. أوضح أن الأهلي كان يطالب بخبير تحكيمي أجنبي، وهو ما استجاب له اتحاد الكرة، لكن شبانة رأى أن الخبير الذي تم استقدامه لم يكن على المستوى المطلوب. وأشار إلى أن النادي الأهلي حاول التواصل مع مجلس إدارة اتحاد الكرة دون جدوى، وأن المدير التنفيذي لم يكن متواجدًا، مبررًا ذلك بتطبيق نظام العمل عن بُعد. كشف شبانة أيضًا عن أن الأهلي قام بإثبات حالة وتحرير محضر رسمي في قسم شرطة السادس من أكتوبر، بناءً على توصية المستشارين القانونيين، تمهيدًا لاحتمالية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

أبدى شبانة استياءه من الطريقة التي يتم بها إدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك خللًا في طريقة تعامل الاتحاد مع الأمور. تساءل عن السيناريوهات المحتملة، مثل تغيير الجهاز الفني أو الإداري للأهلي، وكيف كان سيمثل النادي في هذه الحالة، مما يوضح قصورًا في التخطيط والتعامل مع الأزمات. اقترح شبانة، لو كان في موقع الأهلي، لاصطحب شخصيات كروية بارزة لإثبات تعنت الاتحاد.

علاوة على ذلك، رأى شبانة أن الصراع القائم هو صراع نفوذ بين رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ورئيس الاتحاد المصري السابق، هاني أبو ريدة، وأن جماهيرية الأهلي تمنح الخطيب الأفضلية. طالب شبانة اتحاد الكرة بالشفافية، ودعا إلى نشر تسجيلات الـVAR، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لتوضيح الحقائق وتجنب الشكوك. في الختام، حذر شبانة من أن استمرار هذا الصراع يضر بالدوري المصري، ويهدد نزاهة المنافسة، معتبرًا أن ما يحدث يهدف إلى كسر شوكة الأهلي وإفساد البطولة.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي اتحاد الكرة محمد شبانة VAR الدوري المصري صراع نفوذ

United States Latest News, United States Headlines

