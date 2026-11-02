شبيطة يكشف عن استراتيجية وادي دجلة للشباب وسعر الدولار يسجل أعلى مستوياته

مصطفى شبيطة يركز على تأهيل شباب وادي دجلة وسعر الدولار يتصدر البنوك، بينما يسجل الذهب تراجعًا والمعاشات تستعد للارتفاع

شهدت الساحة الرياضية المصرية أحداثًا مهمة على صعيد كرة القدم، حيث ركز المدير الفني لفريق وادي دجلة مصطفى شبيطة على استراتيجية النادي الهادفة نحو تطوير الكوادر الشبابية.

شبيطة يثني على جريشة ويوضح خطة التطوير

وأوضح شبيطة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب أون أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل محطة strategical هامة لتجهيز اللاعبين الصاعدين وتمكينهم من خوض غمار المباريات الرسمية مع الفريق الأول. وأكد المدير الفني على الموهبة الكبيرة لحارس المرمى محمد جريشة، مشيدًا بقدراته الفنية وكونه عنصرًا أساسيًا في الخطط المستقبلية للنادي. وتابع شبيطة أن الفريق دفع بثلاثة لاعبين من الفئات السنية لمواجهة الزمالك، معتبرًا أن هذا الإجراء جزء من خطة مدروسة لصقل مواهب الناشئين من خلال التجربة الميدانية المباشرة.

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وأشار إلى أن وجود هؤلاء اللاعبين بشكل دائم مع الفريق الأول سيمنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات المطلوبة للانتقال السلس إلى صفوف المحترفين، مما يعزز من عمق التشكيلة ويجعل الفريق أكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية. في سياق متصل، أعرب مصطفى شبيطة عن خيبته العميقة عقب خسارة فريقه من فريق بيراميدز، مؤكدًا أن المباراة كانت قوية ومليئة بالمحاولات التهديدية لمرمى الخصم.

وأكد أن الفوز على بيراميدز كان سيمنح الفريق دفعة معنوية وفنية قوية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار المستوى الفني العالي الذي يقدمه المنافس في الوقت الحالي. وعلى الرغم من هذه الخسارة، سجل فريق الزمالك تقدمه بنتيجة هدف دون رد على حساب وادي دجلة في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

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ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الذهب في مصر

هذه النتائج تعكس التنافس الحاد على الصعيدين الفني والمعنوي، وتبرز أهمية الدورات الكروية في اختبار الجاهزية الحقيقية للأندية قبل الانطلاقة الرسمية للمواسم الرسمية. بجانب الأحداث الرياضية، شهد المشهد الاقتصادي والمعيشي في مصر تحركات واضحة، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 56.01 جنيهًا مصريًا كأعلى سعر شراء في البنوك المحلية خلال يوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، سجل سعر الذهب تراجعًا على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث انخفض عيار 21 بمقدار 265 جنيهًا مصريًا، مما أثر بشكل مباشر على سلوكيات الاستثمار والشراء لدى المواطنين. كما تطرقت الأخبار إلى قرارات جديدة تتعلق بنظام المعاشات، حيث تم الإعلان عن تحديد الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 2080 جنيهًا في يناير عام 2027، مع طرح تساؤلات حول فئات المستفيدين وهل تشمل هذه الزيادة الحاليين أم الملتحقين الجدد.

هذه التطورات الاقتصادية تعكس ديناميكية السوق وتأثيرها المباشر على الشرائح الاجتماعية المختلفة، في وقت تستمر فيه جهود بناء الإنسان والتنمية الشاملة كمحور أساسي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في البلاد.