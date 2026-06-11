شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطاقة عربية لتطوير محطات وطنية عبر شركة كويك فيول

توقيع اتفاقية لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود وطنية إلى شركة كويك فيول الجديدة مع إسناد الإدارة والتشغيل لشركة طاقة عربية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية كبرى بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى نقل ملكية حصة من 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية وطنية إلى شركة جديدة تم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض تحت اسم كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية. وقد سبقت هذه الخطوة فترة مكثفة من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات لضمان جاهزيتها التامة لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

حضر مراسم التوقيع نخبة من المسؤولين منهم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي واللواء خالد عبدالله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وعدد من القيادات العسكرية والاقتصادية والمديرين التنفيذيين لصندوق مصر السيادي والشركة الوطنية للبترول. وقد وقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من جانب الجهاز والمهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي للشركة من جانب القطاع الخاص.

وفي تصريحاته عقب مراسم التوقيع أوضح رئيس الوزراء أن هذه الشراكة الاستراتيجية للاستحواذ على حصة من محطات وطنية وإسناد إدارة وتشغيل وتطوير شبكة المحطات المنقولة إلى شركة كويك فيول تندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأكد مدبولي أن هذا التوجه يتسق تماماً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك رئيسي وأساسي في عمليات التنمية في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة. من جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية الحكومة في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة.

وأضاف أن الحكومة جادة في توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال خلق بيئة أعمال ومناخ استثماري محفز يوفر الدعم والإجراءات الميسرة والمبتكرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة معدلات النمو. أما فيما يخص التفاصيل الفنية والمالية للصفقة فقد كشف اللواء مجدي أنور أن شركة طاقة عربية ستقوم بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة كويك فيول مع توقيع اتفاقية شاملة للإدارة والتشغيل.

وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى طاقة عربية مسؤولية إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على تنفيذ خطط التطوير الشاملة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بالإضافة إلى العمل على تعزيز التوسع الجغرافي لشبكة المحطات في مختلف محافظات الجمهورية. كما تمنح الاتفاقية شركة طاقة عربية خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة مستقبلاً عند طرحها في البورصة المصرية وهو ما يعكس رغبة الدولة في جذب الاستثمارات إلى سوق المال المصري.

من جهته أكد المهندس خالد أبو بكر أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لأنها لا تقتصر على التشغيل بل تمتد للملكية وإعادة الهيكلة تمهيداً للطرح العام. فيما أشارت باكينام كفافي إلى أن إدارة 172 محطة وقود سيمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها والاقتراب من عملائها باستخدام خبراتها العميقة في قطاع توزيع المنتجات البترولية.

وقد لعب صندوق مصر السيادي دوراً استشارياً محورياً في إدارة هذا الطرح وصولاً لتنفيذ الصفقة بمشاركة فريق من المستشارين الماليين والقانونيين والمحاسبيين من شركات مرموقة مثل سي آي كابيتال ومكتب راجي سليمان وجرانت ثورنتون ومكتب ذو الفقار وشركاه لضمان أعلى معايير الشفافية والمهنية في تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية





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