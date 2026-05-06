شراكة استراتيجية بين مصر ولبنان لإعادة تأهيل خطوط الغاز وتعزيز أمن الطاقة

اجتماع بين وزيري البترول والطاقة في مصر ولبنان لتوقيع اتفاقية إصلاح خطوط الغاز اللبنانية ونقل الخبرات المصرية لتعزيز الاستكشاف والإنتاج الإقليمي.

شهد مقر مجلس الوزراء ال مصر ي حدثاً دبلوماسياً وتقنياً بارزاً، حيث عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، اجتماعاً رفيع المستوى مع الدكتور جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية ال لبنان ية.

جاء هذا اللقاء في أعقاب مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تنفيذ أعمال الإصلاح الشامل وإعادة تأهيل خطوط الغاز في لبنان، وهي الخطوة التي تأتي في وقت حرج تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى استعادة كفاءة بنيتها التحتية الطاقية لضمان تدفق الإمدادات بشكل مستقر وآمن. وقد حضر هذا الاجتماع نخبة من القيادات والخبراء من قطاعي البترول والطاقة في كلا البلدين، مما عكس جدية الطرفين في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، تعود بالنفع على الشعوب الشقيقة وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق حديثه خلال اللقاء، أعرب المهندس كريم بدوي عن ترحيبه الشديد بمستوى التعاون القائم والمستمر بين القاهرة وبيروت في مختلف مجالات الطاقة، مشدداً على أن العلاقات التي تربط مصر ولبنان هي علاقات متميزة وعميقة الجذور، تتجاوز المصالح الآنية لتصل إلى آفاق التكامل الاستراتيجي. وأشار الوزير المصري إلى أن هذه الاتفاقية ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة مباشرة للزيارة الرسمية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى لبنان في شهر ديسمبر الماضي.

تلك الزيارة التي مثلت نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، حيث شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات والمذكرات التفاهمية التي رسمت خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، وجعلت من قطاع الطاقة محوراً أساسياً في هذه الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم صمود الدولة اللبنانية في مواجهة تحديات الطاقة. وأكد المهندس كريم بدوي أن توقيع اتفاقية إعادة تأهيل خطوط الغاز اليوم يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق التكامل المنشود بين مصر ولبنان في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح أن قطاع البترول المصري، بما يمتلكه من خبرات تراكمية واسعة ممتدة عبر عقود في مجالات تشغيل وصيانة شبكات الغاز الوطنية والإقليمية، على أتم الاستعداد لنقل هذه المعارف والخبرات إلى الجانب اللبناني. وأضاف أن الشركات المصرية المتخصصة تمتلك إمكانيات فنية وتكنولوجية متطورة تؤهلها لتنفيذ هذه الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما سيسهم في تقليل الفواقد ورفع كفاءة نقل الغاز في لبنان، مما ينعكس إيجاباً على توفير الطاقة للمواطنين والقطاعات الصناعية، ويعزز من قدرة لبنان على إدارة موارده الطاقية بفاعلية أكبر.

ولم يقتصر الاجتماع على الجوانب التنفيذية الفورية، بل امتد ليشمل بحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالات أكثر عمقاً، حيث ناقش الوزيران فرص التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحقول البحرية والبرية. وتطرق النقاش إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية المتقدمة، وإقامة برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء القدرات البشرية في كلا البلدين، لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على التعامل مع أحدث تكنولوجيات استخراج الغاز ومعالجته.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون سيسهم بشكل فعال في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة المتاحة، ويقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية، مما يعزز من السيادة الطاقية للدولتين. وفي الختام، شدد الوزيران على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الإقليمي في منطقة شرق المتوسط. فمن خلال تكاتف الجهود المصرية واللبنانية، يمكن خلق منظومة متكاملة تضمن استقرار الإمدادات ومواجهة التقلبات العالمية في أسواق الطاقة.

إن هذا التنسيق رفيع المستوى يعكس إيمان البلدين بأن التعاون الفني والاقتصادي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، وأن التكامل في قطاع الطاقة سيمهد الطريق لمزيد من التعاون في قطاعات اقتصادية أخرى، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الدوري لضمان تنفيذ كافة بنود الاتفاقيات الموقعة بدقة وكفاءة عالية





